Hrvatska ima veliku priliku! Scenarij koji nam ne paše sada se čini kao znanstvena fantastika

Računica je nakon varšavskih 3:3 kristalno jasna: jedna pobjeda Hrvatske u posljednje dvije utakmice – sa Škotskom u Glasgowu ili s Portugalom u Splitu, ili jedan poraz Poljske – značit će prolazak vatrenih u četvrtfinale Lige nacija. Tamo su se za sada plasirale dvije reprezentacije, Njemačka i Španjolska. Uglavnom, Poljska bi u posljednje dvije utakmice morala osvojiti čak četiri boda više od Hrvatske (s obzirom da Hrvatska ima bolji međusobni omjer) kako bi napravila senzacionalan preokret i dohvatila drugo mjesto. Na primjer, da remizira u Portugalu i pobijedi Škote doma, a da Hrvatska u najcrnjemu scenariju izgubi obje utakmice. To se u ovom trenutku čini kao znanstvena fantastika. Istodobno, kiks Portugala protiv Škotske u Glasgowu (0:0) ostavio je Hrvatsku na tri boda zaostatka, pa bi se u posljednjem kolu na Poljudu lako moglo odlučivati o pobjedniku skupine.

Ždrijeb četvrtfinala Lige nacija održat će se 22. studenoga u Nyonu. U četvrtfinalu međusobno će se sastati četiri prvoplasirane i četiri drugoplasirane selekcije iz skupina. Momčadi koje su igrale u istoj skupini, kao što su Hrvatska i Portugal, neće se se moći sastati u četvrtfinalu, premda to Uefa nije još službeno potvrdila. U prvim četvrtfinalnim utakmicama, 20. ožujka 2025., domaćini će biti drugoplasirane selekcije iz skupina, a uzvrati se igraju 23. ožujka na terenima pobjednika skupina. Dakle, moguće je da Hrvatska – ako bude drugoplasirana - uzvratnu utakmicu četvrtfinala igra u Njemačkoj, Španjolskoj, te u Italiji ili u Francuskoj.

U ludoj, iskričavoj varšavskoj predstavi Hrvatska je neočekivano primila pogodak u 5. minuti, pa ekspresno preokrenula rezultat, a onda još neočekivanije prokockala dva gola prednosti. Poljska i Hrvatska zajedno su imale čak 29 šuteva (domaćin 14, gost 15), Hrvatska je imala jedan šut više u okvir (8:7), čak deset napada više (34:24), te neznatno i veći posjed lopte, 51 posto. Baturina i Gvardiol dobili su žute kartone, a Livaković crveni u 76. minuti.

Poljski izbornik napravio je uslugu Hrvatskoj ostavivši Lewandowskog na klupi do 62. minute. Kada je Lewa ušao, najprije je servirao loptu strijelcu Szymanskom, a potom i teatralnošću u dvoboju s Livakovićem iznudio crveni karton našemu vrataru.

Izbornik Zlatko Dalić u osvrtu na utakmicu najprije je komentirao sudačke odluke.

- Ono što sam vidio - nema veze s isključenjem. A prije prvoga gola kojega smo dobili bio je čisti prekršaj na Matanoviću. To su bile dvije kardinalne sudačke greške. Ali ne želim se izvlačiti na suce. Mi smo sebe zakinuli. Poljsku smo vratili u utakmicu koju smo praktički dobili. Izvukli smo utakmicu do kraja s igračem manje – kazao je Dalić, pa nastavio:

- Rekao sam prije početka ovog ciklusa da bih prihvatio četiri boda. Ovo je ekipa koja se stvara, ali ne smije nam se dogoditi da primimo gol kad vodimo. Ali želim ostati pozitivan. Dobri smo, postat ćemo još bolji. Nema mjesta nezadovoljstvu i panici. Stvaramo reprezentaciju, dobili smo 4-5 sjajnih igrača koji su naša budućnost.

Martin Baturina postigao je svoj prvijenac za Hrvatsku.

- Jako teka utakmica. Poljska je bila motivirana. Mislim da je moglo biti čak i gore. Bod je dobar. Gubljenje prednosti moramo promijeniti napornim radom i analizama i zajedničkim dogovorom. Ponosan sam zbog prvog gola. Hvala izborniku jer me stavio u momčad i hvala Petru na asistenciji. Malo me iznenadio što mi je dodao. Igrali smo zajedno u B momčadi Dinama, dobro se znamo. On se razvija u odličnog igrača. Sve je još otvoreno kod nas u skupini. Idemo se potući te dvije utakmice i izvući što više iz njih – kazao je Martin Baturina.