Hrvatska gleda prema finalu SP-a: Na putu do grandioznog uspjeha stoji nam legendarni Zagrepčanin

U svom jedanaestom polufinalu na svjetskim prvenstvima, hrvatski vaterpolisti borit će se danas (15.30) za finale s pomalo neočekivanim suparnikom. Nakon što je Hrvatska nadjačala Srbiju (15:13), uz pet pogodaka Vernouxa, Francuzi su šokirali vaterpolski svijet i pobijedili branitelja naslova Mađarsku (11:10).

Bit će rijetko viđen igrač

Bez obzira na to što na prvu izgleda da je to dobar rasplet za Hrvatsku, ovakvi Francuzi, krcati samopouzdanjem, bit će jako tvrd polufinalni zalogaj za izabranike Ivice Tucka, koji o tome kako zaustaviti kudikamo najveću prijetnju (Thomas Vernoux) ističe:

– Bit će to jako teško jer je iznimno snažan, ali i odličan plivač nevjerojatna šuta, a ulazi i kao centar. On je ovog časa jedan od pet-šest najboljih igrača na svijetu te će u vremenu pred nama biti rijetko viđen igrač. Mlad je, potentan, živi vaterpolo. Moramo ga zatvoriti udvajanjem. Ne smijemo mu dopustiti nikakav prostor jer je njega nemoguće čuvati jedan na jednoga. Naravno da će to otvarati prostor drugima, ali bolje netko drugi nego on. Bolje da nas dobije Đorđe Vučinić nego Dušan Mandić. To su moji postulati i ako u tome uspijemo, bit ćemo bliže pobjedi. Imamo igrače koji to mogu odraditi, moram tako razmišljati.

A kako pak razmišlja ključni taktičar na klupi francuske reprezentacije? A riječ je o Vjekoslavu Kobešćaku, treneru Juga, koji je na papiru pomoćnik izbornika Bruzza, ali je puno više od toga. A on je ponosan što je, debelim slovima, potpisnik povijesnog dosega francuskog vaterpola.

– Za Francusku je važno da je prije Olimpijskih igara kojima je domaćin ušla među završne četiri reprezentacije kako bismo skinuli taj prilično velik pritisak koji sami sebi stavljamo. Igrati polufinale SP-a enorman je uspjeh za francuski vaterpolo i on će ga promijeniti i za sljedeći olimpijski ciklus, no ovo je i vrlo važan događaj za svjetski vaterpolo.

18.12.2021., SRC Mladost, Zagreb - Polufinale vaterpolo kupa, Jug Adriatic osiguranje - HAVK Mladost. Vjekoslav Kobescak. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A kako bi tek odjeknulo ako bi Francuzi nadjačali i Hrvate i ušli u finale? Što o tome kaže hrvatski stručnjak angažiran od Francuskog vaterpolskog saveza?

– Hrvatska je uz Italiju momčad koja Francuskoj najmanje odgovara i tim reprezentacijama dosad nismo uspjeli prići ni blizu. Hrvatska ima puno oružja i teško je zaustaviti sve. Tu je centarski par Vrlić-Lončar koji će uvijek donijeti desetak igrača više. Hrvatska ima vratara koji je trenutačno najbolji na svijetu i koji se, k tome, diže iz utakmice u utakmicu, i uz dobru obranu poskida sve što dođe do njega. Vanjska linija je vrhunska, a Vukičević je promjenom pozicije dobio novi zamah. Žuvela je dobio na zrelosti, Burić je X faktor, koji može odigrati svaku poziciju jednako dobro, a na sve to dolazi Fatović koji vodi igru. To je igrač poput Di Fulvija ili Denesa Varge, koji uvijek imaju pet-šest rješenja.

Tako zbori Vjeko i, po pitanju psihološke pripreme, dodaje:

– Mađarska je protiv nas bila favorit, a Hrvatska je još i veći. Nama je sada važno pripremiti momčad emotivno i psihološki jer ovo je novost za dosta ovih igrača, kako se ponašati na ovakvim natjecanjima. Oni moraju shvatiti da s ove dvije utakmice počinje potpuno novi turnir.

A među njima je i jedan Hrvat, Duje Živković (32), sin Renata Živkovića, bivšega glavnog tajnika Hrvatskog vaterpolskog saveza, a danas direktora European Aquaticsa za vaterpolo. Duje se igrački afirmirao u zagrebačkoj Mladosti, iz koje je 2015. otišao u Francusku, čije je državljanstvo otprije imao. A on ovako vidi ovogodišnje postignuće svoje momčadi:

– Nama je trebala jedna pobjeda protiv velikih reprezentacija da dokažemo da smo i mi konkurentni. Ako smo mogli ovako igrati protiv Mađarske, vjerujem da možemo i protiv Hrvatske, koja je malo statičnija momčad s jakim centrima i dobrim šutevima izvana. Od Hrvatske smo u Dubrovniku, na Prvenstvu Europe, izgubili uvjerljivo jer se u onom sjajnom ambijentu u Gružu nismo snašli.

Ante protiv sedam suigrača

Ako netko s naše strane dobro poznaje Francuze, onda je to Ante Vukičević, koji već sedmu sezonu igra za najbolji francuski klub, Marseille.

– U reprezentaciji je sedam mojih suigrača iz Marseillea. Pokretač njihove igre je Vernoux, kako energetski tako i igrački, a tu je i iskusni Croussillat, ljevak odlična šuta. Uz vratara Fontanija, koji je protiv Mađara imao 15 obrana, tu je i iskusni centar Bodegas.

Može li Francuska izvesti dva pothvata u nizu?

– Nadam se da ne može, no oni će ići na glavu jer ni u ovoj utakmici nemaju što izgubiti. Ključ je da uđemo čvrsto, da ih primirimo, kao što smo u polufinalu Prvenstva Europe u startu utakmice primirili Mađare – kaže Vukičević.

Finalom Prvenstva Europe, a sada i polufinalom Svjetskog prvenstva, Hrvatska je dokazala da trenutačno spada u četiri najjače vaterpolske reprezentacije na svijetu. Uostalom, ovo će biti 11. hrvatski polufinale na svjetskim prvenstvima u posljednjih 19 godina, a šesti pod vodstvom 54-godišnjeg Tucka, koji će svojim igračima zacijelo reći isto što i novinarima:

– Samo glup sportaš može podcijeniti suparnika jer time podcjenjuje i svoj rad. A taj problem, osobito u polufinalu Svjetskog prvenstva, nećemo imati. Znamo po što smo došli.