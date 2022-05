Hrvatska ga je čekala još od Jarnija, postao je junak 'bilih', a prošao težak put

Krenuo je iz malog Nedeljanca, preko Zeline, Slavena Belupa, Lokerena, Neftčija iz Bakua, potom se vratio odraditi nove "gaže" u Lokerenu i Slavenu te je, preko Domžala i Rizespora, dogurao i do hrvatske reprezentacije. Dario Melnjak dobio je sredinom 2019. godine poziv Zlatka Dalića da se pridruži hrvatskoj reprezentaciji i odmah se istaknuo igrama protiv Švicarske i Švedske.

Postao miljenik Torcide

Hrvatska je dugo, još od Roberta Jarnija, tražila lijevog beka na kojeg se može pouzdano osloniti, a Melnjak je u važnom trenutku bio taj. U to vrijeme još je bio igrač Rizespora, a nakon Dalićeva poziva rekao je:

- Kao dijete uvijek maštate o reprezentaciji, ali ja sam znao da se iz Slovenije ili Azerbajdžana neću probiti. Znao sam da mi angažman u Turskoj, budem li dovoljno dobar, može povećati šanse da postanem hrvatski reprezentativac. Sretan sam, ali najveća želja mi je da ostanem zdrav. Sjajno mi je ovdje u Turskoj, ali volio bih otići u neku od liga petice, to mi je nekakav daljnji cilj.

>> Igrači upali na pressicu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Melnjak tada nije mogao ni zamisliti gdje će biti tri godine kasnije. Junak Torcide i igrač koji je Hajduku nakon devet dugih godina donio trofej. U polufinalu Kupa zabio je dva gola Gorici, a u finalu na Poljudu bio je u srcu svake akcije. Hajduk je od prve minute krenuo visokim presingom, a Melnjak je već u prvih deset minuta dvaput opasno zaprijetio.

- Hvala cijeloj momčadi, do mene je dolazila svaka lopta, nekako se sve posložilo baš kako je trebalo i od prve minute mi je krenulo. Pomogao nam je malo i crveni karton koji je skrivila Rijeka. Ja sam se od prve minute osjećao fantastično, ponijela me atmosfera, bila je neviđena. Kad osjetim da negdje postoji mali prostor, volim se tu i naći. Suigrači su me dobro pronalazili i baš smo igrali kao prava momčad, u utakmici koja je bila ključna i nosila je veliki pritisak - kaže Dario, za kojim su suigrači nakon finala vikali: "Mbappé u Hajduk, Melnjak u Real".

Tako je igrao u utakmici koja je Split bacila u trans, poput napadača terorizirao je riječku obranu i letio terenom.

Hajduk je gubio, ali po stavu momčadi, upornosti i držanju Dambrauskasovih igrača, moglo se očekivati ono što je uslijedilo - spektakularni preokret u kojem je upravo Melnjak bio glavna karika. Ferro je izjednačio, a Melnjak je dvama pogocima završio priču.

>> Upad igrača Hajduka na pressicu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon utakmice bio je izvan sebe.

- Na Poljudu sam debitirao u četvrtfinalnoj utakmici Kupa kao igrač Zeline, bilo je to jako davno. Devet godina kasnije, ovdje slavim trofej s Hajdukom, pa možete samo zamisliti kako se sada osjećam. Presretan sam, zabio sam dva gola, ali još više sam toga promašio i uprskao. Mislim da mi je ovo najdraža večer u karijeri - kazao je.

Prava fešta tek ga je čekala, momčad Hajduka pripremala se za polazak na splitsku rivu, gdje su slavili uz 30.000 navijača.

- Kakvo slavlje očekujemo? Ne znam, morat ćemo izvesti nešto ludo. Prvo ćemo sad prekinuti presicu našeg trenera i zapjevati mu "Večeras je naša fešta", a onda idemo u grad. Ostalo pitajte Josipa Vukovića, on je naš najbitniji igrač za pitanja izvan terena...

I zaista, Vuković i Melnjak poveli su igrače, prekinuli su pjesmom Valdasovu press-konferenciju i napravili šou.

- Trener je jedan od najzaslužnijih za ovo, posložio nas je, puno je s nama razgovarao i nevjerojatno se detaljno posvetio svakom problemu, svakoj lopti i svakoj pogrešci. I zbog njega mi je jako drago što smo uspjeli, pa vidite i sami koliko mu taj trofej znači. Svi smo jedva dočekali da vidimo kako se narod veseli. Ovaj grad i naši navijači zaslužili su proslaviti titulu, čekali su predugo. Neću obećati da ćemo dogodine biti prvaci, htjeli smo to biti i ove godine, ali i ovo je lijepa nagrada. Posvećujemo trofej našim navijačima, čudo je koliko su toga istrpjeli.

Nada se novom pozivu

Trpio je u karijeri i Melnjak, momak koji govori čak šest stranih jezika i prilagodljiv je svakoj momčadi. Nakon svega što je pokazao u dresu Hajduka, mogao bi ga se opet sjetiti i Zlatko Dalić. Poznaju se odlično, u Varaždinu su praktički susjedi i izbornik je već pokazao koliko mu vjeruje. Kad ga je prvi put uvrstio na popis, bilo je to veliko iznenađenje za javnost, ali oni koji su pratili kako Melnjak igra u Turskoj, vidjeli su da ima izuzetan ofenzivni potencijal, moć ponavljanja i veliku odgovornost u obrani. Stjepan Tomas tada je rekao Ivici Oliću da je Melnjak budućnost hrvatske reprezentacije. Dosad je osam puta nastupio za Hrvatsku, ali čini se da to nije njegov kraj. Potvrđuje to i uspješna priča Hajduka koji danas stvara igrače za Hrvatsku.

>> Korteo Torcide: