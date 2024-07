Hrvatska danas igra protiv moćne Francuske, evo gdje gledati utakmicu

Rukometaši Hrvatske danas će u Chartresu odigrati posljednju pripremnu utakmicu oči početka olimpijskog turnira u Parizu. Utakmica s Francuskom na rasporedu je od 18 sati, a prijenos na RTL 2. Hrvatska će prvu utakmicu u Parizu igrati 27. srpnja protiv Japana, a u skupini su još Slovenija, Njemačka, Španjolska i Švedska. Prve četiri reprezentacije iz skupine plasirat će se u četvrtfinale. Nokaut-faza igra se u Lilleu, sat vremena udaljenom od Pariza vlakom.

Čarterom u Chartres

U Opatiji, gdje se održavaju zaključne pripreme, ostat će kapetan Domagoj Duvnjak. Nakon što je obavio detaljne preglede magnetskom rezonancijom kod dr. Borisa Nemeca u Matuljima, snimka je pokazala da ima manju rupturu soleusa (riječ je o mišiću stražnje strane potkoljenice, op. a.) pa ga je izbornik odlučio poštedjeti nastupa u Chartresu. On ostaje u Opatiji s fizioterapeutom Josipom Režićem i kondicijskim trenerom Šimom Tomaševićem i nastavlja raditi po posebnom programu. S reprezentacijom je u Francusku zato otputovao Ivano Pavlović koji je prvobitno u utorak trebao biti oslobođen treninga i vratiti se kući.

– U Opatiji dobro treniramo, unapređujemo igru. Dolazi nam utakmica s Francuskom i tu ćemo vidjeti gdje smo i kako stojimo. Duvnjak će ostati u Opatiji jer ima lakšu ozljedu pa ne želimo riskirati. Ivano Pavlović će ići s nama. Neće biti ništa puno novoga u igri u odnosu na ono što ste već vidjeli, pokušat ćemo ostvariti neke nove taktičke zamisli. Francuska je domaćin Olimpijskih igara, i oni imaju problema s ozljedama, ali nema sumnje da se žele predstaviti u što boljem svjetlu na domaćem terenu. Vjerujem u dobru utakmicu – rekao je Dagur Sigurðsson, izbornik Hrvatske.

Reprezentacija u Francusku putuje čarterom s Krka i vratit će se odmah nakon utakmice koja je na rasporedu danas u 18 sati, tako da će u četvrtak imati redoviti trening. Budući da izbornik nije želio izgubiti tri dana putovanja redovnim linijama, a pogotovo smanjiti mogućnost kašnjenja u ljetnim gužvama, organiziran je čarter-let preko najmanje pariške zračne luke u Beauvaisu. Inače, Francuzi su prvu fazu svojih priprema počeli u rukometnom domu u Créteilu 8. srpnja i završili 17. srpnja, s tim da su 13. srpnja "skoknuli" do Dortmunda i odigrali prijateljski susret protiv Njemačke. I izgubili ga s 30:35, ali bili su bez nekolicine jako važnih igrača poput Mema, Remilija, Nahija, Prandija.

Mem preskače Hrvatsku

Prema posljednjim informacijama, susret u Chartresu sigurno će preskočiti Dika Mem koji ima problema s ozljedom šake pa izbornik Guillaume Gille neće ništa riskirati s njim sve do prve utakmice na olimpijskom turniru. No i bez njega Francuska je najteži mogući test jer ima sjajnu reprezentaciju. Među 17 igrača koje je prijavio za Igre francuski izbornik ima sve same zvijezde svjetskog rukometa – Gerarda, Descata, Nahija, Portea, braću Karabatić, Tournata, Prandija, Remilia, Richardsona, Mema, Mahea...

