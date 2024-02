Hrvati sišli s postolja zbog prosvjeda protiv srpske agresije, Aco poručuje: To je bila greška

O Europskom košarkaškom prvenstvu u Ateni 1995. često se piše iako je prošlo puno godina. Svi se sjećaju da je Jugoslavija osvojila zlatnu medalju, a Hrvatska broncu, te da su na dodjeli medalja naši košarkaši u znak prosvjeda zbog srpske agresije na Hrvatsku sišli s postolja kad se dijelilo zlato.

Kukoč, Rađa i društvo rekli su da ne žele slušati himnu sportaša iz zemlje agresora ni gledati podignuta tri prsta koja su tada bila simbol divljanja srbočetničke vojske po Hrvatskoj.

A sada je o ovoj temi progovorio proslavljeni trener Aco Petrović.

- To je uvijek tema. Ja sam te 1995. godine bio trener reprezentacije Hrvatske i to je bila posljednja medalja, evo ide i 29 godina kako nemamo medalju. Na tom prvenstvu bile su tri snažne momčadi - Srbija, Litva i Hrvatska - rekao je Petrović za N1 i dodao:

- Sjećam se i našeg odlaska s postolja... A ako me pitate je li to bila greška – da, ali ako gledate kroz prizmu 2024. godine, ali ako se vratimo u 1995. godinu, svi znamo kakva je bila situacija. .. Činjenica je da je uspostavljena neka vrsta telefonskog mosta između dvorane u Ateni i Zagreba. Činjenica je da je postojao nekakav signal za napuštanje postolja i to se dogodilo. Ali mislim da je to velika greška koja je napravljena.