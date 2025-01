Hrvate je zahvatila euforija! Cijela zemlja slavi nevjerojatnu pobjedu, ovo su komentari navijača

Hrvatska muška rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva, u četvrtfinalnom susretu je u punoj zagrebačkoj Areni svladala Mađarsku sa 31-30 (16-16). Junak utakmice postao je Marin Šipić golom u zadnjoj sekundi utakmice. Najefikasniji u sastavu Hrvatske bio je Filip Glavaš sa šest golova, Šipić i Zvonimir Srna dodali su po pet, dok je Mađarsku predvodio Zoran Ilić s osam pogodaka.

"Veselite se, slavite - Hrvatska je u polufinalu Svjetskog prvenstva. Hrvatski san se nastavlja! Kratko i jasno, vidimo se u četvrtak u Areni Zagreb", napisali su iz Hrvatskog rukometnog saveza na svojim Facebook stranicama. Brzo su se oglasili brojni navijači. Uz više od tisuću lajkova unutar svega nekoliko minuta ostavili su brojne komentare.

"Kakva borba, kapa dolje dečki", napisao je jedan od navijača o doista napetoj utakmici u kojoj smo više puta preokretali rezultat i nadoknađivali čak pet golova zaostatka. "Ne znam bi li se veselio ili plakao. Tlak 210/160", napisao je jedan hrvatski navijač o doista infarktnoj završnici utakmice u Areni.

"Bravo dečki! Stres do kraja, a onda ponos do neba", pridružila se navijačica, a u komentarima su se javili i brojni navijači iz susjednih država te hrvatskim rukometašima poželjeli puno sreće i prolazak do finala Svjetskog prvenstva. Hrvatska će u četvrtak u Zagrebu igrati u polufinalu protiv pobjednika susreta Francuska - Egipat koji je na programu od 21 sat.