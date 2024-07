Hrvat se ispričao javnosti nakon velike sramote, ali to mu neće pomoći? Jasno je što slijedi

Mostarski Velež na propisan se način obrukao u 1. pretkolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Klub iz Andore, jedne od nogometno najslabijih zemalja članica UEFA-e, Inter Escaldes slavio je u uzvratnoj utakmici na svom terenu rezultatom 5:1 i tako izbacio predstavnika Bosne i Hercegovine. Nakon prvog ogleda odigranog u Sarajevu koji je završio 1:1, Velež je na gostovanju doživio najbolniji europski poraz u povijesti.

Momčad je tek nedavno preuzeo hrvatski stručnjak Damir Čanadi kojeg pamtimo i po tome što je jedno vrijeme bio trener Šibenika. Čanadi je još uvijek formalno trener Veleža, iako su bijesni navijači tražili ostavke - i njega, ali i čitave uprave kluba. Uputio je hrvatski trener ispriku svima:

- Ispričavam se našim navijačima koji su došli i dali sve od sebe da nam pomognu da dobijemo utakmicu. Ušli smo dosta dobro u utakmicu, prvih 35 minuta, do penala, bili smo bolja ekipa. To nas je malo uzdrmalo, a primljeni gol nas je bacio nazad. Svi smo krivi. Moramo sjesti i analizirati igru, ali kažem. protivnik je bio jako efikasan i dao je gol iz svake šanse. Mi smo imali puno šansi u prvih 45 minuta. Imali smo priliku da povedemo iz penala i mi odemo na pauzu s 1:0, ali to je nogomet... Navijači su bili top, a poslije utakmice su ih podržali. Mi se sada spremamo za prvenstvo i moramo da vratimo naše igrače, fali nam 4-5 njih koji su povrijeđeni. Nema plakanja, moramo ići dalje - rekao je Čanadi.

Idućeg tjedna trebala bi se održati sjednica Upravnog odbora Veleža na kojoj će biti odlučeno što će biti s trenerovom sudbinom. Prema nekim izvorima spremaju se radikalne odluke, a takve vrlo rijetko idu u korist trenera kod ovakvih situacija...