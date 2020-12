Hrvat koji živi u Kataru: SP u ovoj državi bit će čudesno, ali ponesite jakne

Bivši katarski veleposlanik u Zagrebu, Njegova Ekscelencija Nasser bin Hamad Mubarak Al-Khalifa, prošle je godine u velikom intervjuu za Večernji list govorio o specifičnostima najvažnijeg sportskog događaja u povijesti njegove zemlje, Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. godine. Podsjećamo, Katar je domaćinstvo SP-a dobio na glasanju u prosincu 2010. godine pobijedivši u toj utrci Australiju, Južnu Koreju/Japan, te u posljednjem krugu i SAD, i u tom trenutku postao najmanja država u povijesti koja će organizirati Svjetsko prvenstvo. Predsjednik Fife tada je još bio Švicarac Sepp Blatter.

– Svjetsko prvenstvo prvi put u povijesti bit će održano u našoj regiji. Bilo je već održano u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Africi, Dalekom istoku, ali nikada kod nas. To je područje s gotovo 2,5 milijarda ljudi u susjedstvu Katara. Dalje; zbog toga što smo mala zemlja, u njoj su na projektu SP 2022. angažirane stotine tisuća ljudi iz raznih krajeva svijeta; tehničara, arhitekata, inženjera, liječnika... Oni tvore ogromnu zajednicu ljudi na području Katara, i kad se jednoga dana vrate kućama, biti još bolje obučeni, i bit će most između svojih zemalja i ljudi s kojima su radili u Kataru, te s našim ljudima. To je jako, jako važno. Također, SP 2022. bit će održano u regiji opterećenoj ratovima, otkad sam se rodio; sukobima Izraelaca i Palestinaca, Izraela i Libanona, Iraka i Irana, invazijom na Kuvajt, pa invazijom na Irak... Stoga, sada kada imamo Svjetsko prvenstvo, o našemu području dobiva se jedna sasvim nova impresija; SP će se igrati u predivnoj zemlji, i dati nadu za 400 milijuna Arapa, od kojih je 70 posto mlađe od 30 godina. Koji neće razmišljati kako su dio rata, razaranja i terorizma, nego – sada smo svi zajedno u Kataru, imamo i drugo lice. To je nova nada za mlade Arape, od Maroka, do Mauretanije do Omana. Kao i nada za naše susjede. Za ljude iz bivšeg Sovjetskog Saveza, koji su dijelom također muslimani, iz cijele Afrike, Bangladeša, Indije, Pakistana. To je Svjetsko prvenstvo za gotovo dvije milijarde ljudi u čijemu susjedstvu ono nikada nije bilo održano – kazao nam je Nasser bin Hamad Mubarak Al-Khalifa.

Katar je s površinom od 11.571 četvornim kilometrom (i 2,7 milijuna stanovnika), primjerice veći od Kosova (10887 km2), a manji od Crne Gore (13.812 km2), i najmanja je država koja će biti domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva. Stoga će ovo biti “najkompaktniji” turnir u povijesti, jer će svih osam stadiona biti u radijusu od 35 kilometara od središta glavnoga grada Dohe. Prvi put u povijesti SP-a navijači će uživo moći gledati više od jedne utakmice u istome danu. A prvi put u povijesti Svjetsko prvenstvo bit će održano u zimskim mjesecima, od 21. studenoga do 18. prosinca 2022. godine. Baš na dan finala u Kataru se slavi Dan državnosti (National Day). Država je neovisnost od Ujedinjenog Kraljevstva stekla 1971. godine. Prosječna temperatura zraka u Kataru u prosincu kreće se između 15 i 24 Celzijeva stupnja.

Katarci će za vrijeme natjecanja navijačima omogućiti brz transfer do svakoga stadiona; do pet njih vozit će metro (ukupne dužine 79 kilometara), a do tri bit će omogućen prijevoz šatlovima. Metro čini 110 najmodernijih vlakova, bez vozača, koji će voziti brzinom do 100 km/h.

Igrat će se na osam stadiona: Al Wakrah (kapaciteta 60.000 mjesta), Al Bayt (60.000), Al Rayyan (40.000), Education City (40.000), Al Thumama (40.000), Ras Abu Aboud (40.000), Lusail (80.000) i Khalifa International (40.000). Izgradnja svih objekata bit će dovršena 2021. godine. Svi stadioni imaju ugrađene rashladne uređaje, kako bi mogli biti u uporabi tijekom cijele godine, usto građeni su takvom tehnologijom da mogu biti s lakoćom rastavljeni i premješteni na druge lokacije. Primjerice, stadion Rasd Abu Aboud bit će prvi stadion u povijesti SP-a koji može biti potpuno demontiran. Katarci planiraju neke od svojih objekata pokloniti državama s nerazvijenom sportskom infrastrukturom. Samo 55 kilometara iznosi najduža udaljenost između dvaju stadiona, od Al Bayta do Al Wakraha. Najkraća udaljenost između dvaju stadiona je samo pet kilometara (od Al Rayyana do Education Cityja).

Tijekom SP-a u Kataru se očekuje milijun i pol navijača, a očekivani godišnji kapacitet zračne luke Hamad International Airport u Dohi je 50 milijuna putnika. Katar se smatra jednom od najsigurnijih zemalja, uvijek rangiran među prvih 20 u tom poretku. Već je bio domaćin Svjetskoga prvenstva u rukometu (2015.), a u veljači 2021. ondje će se održati Klupsko svjetsko nogometno prvenstvo.

Vinkovčanin Igor Tkalčević (46), nekada nogometaš Cibalije, Osijeka, Rijeke..., u Dohi živi od 2017. godine. Radi kao pomoćni trener u tamošnjem drugoligašu Al Mesaimeeru i svakoga dana svjedoči arhitektonskim čudima koje katarski Arapi spremaju za najveću svjetsku nogometnu smotru.

– Je li Katar već spreman za SP? Ne, nije još, jer još dva stadiona nisu dovršena, međutim, njihova izgradnja je pri kraju i bit će otvoreni sljedeće godine. Inače, za sve što je Katar već napravio u smislu nogometne infrastrukture mogu upotrijebiti samo jednu riječ – mrak! To su posljednji krikovi arhitektonske mode, prelijepi objekti koji će oduševiti navijače – kazao nam je Tkalčević.

Jeste li osjetili klimatizaciju na nekim od stadiona u Dohi i okolici?

– Da, bio sam na dva nova stadiona, i moram reći da bih se unutra smrznuo da nisam sa sobom imao jaknu. Iako se temperature u Kataru u ovo doba godine penju i do 28 Celzijevih stupnjeva, preporučujem svima koji budu dolazili ovamo da ponesu jakne. Naime, klima-uređaji na stadionima hlade i travnjake i tribine, i posebno u večernjim satima na njima može biti prilično hladno. Iako, smatram da kad je vanjska temperatura do 28 Celzijevih stupnjeva nije ni potrebno klimatizirati stadione – dodaje Tkalčević i nastavlja:

– Za mene je najljepši stadion u Kataru onaj na kojemu igra Al Sadd. Bombončić s 15 tisuća mjesta, sve natkriveno, bez atletske staze. No, premalen je za potrebe SP-a, pa se na njemu neće igrati.

Na Svjetskom prvenstvu 2022. sudjelovat će 32 reprezentacije. Hoće li na tako malom teritoriju biti dovoljno kampova za sve selekcije?

– Ovdje postoji dovoljno kampova za pripreme, svaki od njih ima 4-6 terena. Hoteli nisu u sklopu njih, ali ovdje su udaljenosti vrlo male i nije ni potrebno biti smješten baš u trening-kampu. Transport od hotela do kampa ne može trajati dulje od 15-20 minuta – ističe Tkalčević.

U kakvom raspoloženju Katarci dočekuju Svjetsko prvenstvu, koliko ono znači Arapima, za koje znamo da nisu baš vatreni nogometni zanesenjaci?

– Kao što mi Hrvati moramo biti ponosni na sve što smo ostvarili u nogometu, što je prepoznao cijeli svijet, na isti način Katarci su ponosni na svoju malu, ali bogatu zemlju. Ponosnim ih čini činjenica kako su se za domaćinstvo Svjetskog prvenstva natjecali s mnogo većim, utjecajnijim zemljama, i pobijedili su ih. Mnogo je bilo sumnji u tu njihovu pobjedu, na što se ne bih osvrtao i davao tome važnost. Na kraju, nije li uoči svake dodjele nekoga velikog turnira netko za nekoga lobirao? Pa cijeli svijet tako funkcionira. Katar će, uvjeren sam, biti izvrstan domaćin Svjetskog prvenstva, oni ga zaista jedva čekaju kako bi se pokazali u najboljemu svjetlu – zaključio je Tkalčević.