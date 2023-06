Nadal odmah čestitao Đokoviću. Ivanišević s tribine išetao u suzama, a Novak plačući grlio pehar

Novak Đoković je u tri seta s 7:6, 6:3 i 7:5 pobijedio je Caspera Ruuda u finalu Roland Garrosa i tako postao najtrofejniji tenisač u povijesti sporta s čak 23. Grand Slam naslova. Nakon poena za pobjedu Đoković je legao na parišku zemlju i pustio suzu, a publika je ustala i zapljeskala ovom nevjerojatnom uspjehu.

Čestitke su uslijedile na terenu i putem društvenih mreža. Među prvima je Đokoviću čestitao Rafael Nadal. "Mnogo čestitki Novaku Đokoviću na ovom nevjerojatnom postignuću. Dvadeset i tri naslova su prije samo nekoliko godina bila nezamisliva, a sada si ti to učinio. Uživaj sa svojom obitelji i timom", napisao je Nadal

Rafa Nadal congratulates Novak Djokovic on winning his 23rd Grand Slam. From one 🐐 to another. pic.twitter.com/yWU4nOSUvo

Kraj samog terena bila je igračeva obitelj. Majka Dijana, otac Srđan, supruga Jelena te djeca Tara i Filip. Đoković je potrčao prema tribini, oni su ga dočekali u zagrljaj. Trener Goran Ivanišević nije mogao suzdržati emocije i odmah po završetku meča otišao je sa tribina u suzama. Čestitao mu je i poznati američki nogometaš Tom Brady.

From one great to another 🐐



Tom Brady congratulated Novak Djokovic after his historic win at the French Open 🤝 pic.twitter.com/lHDiZix9YP