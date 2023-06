VIDEO Đoković poručio Ivaniševiću i ostaku tima: 'Vi ste moja stijena. Hvala što ste me trpjeli'

Nakon povijesne pobjede kojom je osvojio svoj rekordni 23. Grand Slam naslov u meču protiv Caspera Ruuda, Novak Đoković se s trofejem u rukama obratio publici. "Hvala svima na posebnoj i nevjerojatnoj atmosferi. Ovo je najposebniji trofej moje karijere i moga života. Oduševljen sam što mogu s vama podijeliti ovaj poseban trenutak. Ovaj turnir mi puno znači i uvijek bio najteži za mene. Mnogo toga sam prošao na terenu i van njega. Ponosan sam i počašćen što sam ovdje. Puno vam hvala", rekao je Đoković.

Potom se obratio i svome današnjem protivniku. "Caspere hvala ti na lijepim riječima. Jedan si od najboljih momaka na turniru i svi te s razlogom cijene. Zaslužuješ puno poštovanja.

Žao mi je što si izgubio, znam da si se nadao drugačijem rezultatu, no igrao si dva uzastopna finala Roland Garrosa i jedan si od najkonzistentnijih i najkvalitetnijih igrača svijeta. Želim ti da osvojiš, ali kad igraš protiv nekog drugog, a ne mene", kazao je.

One of the best speeches after winning a grand slam Special achievement, special speech NEVER GIVE UP #RolandGarros #RolandGarros2023 #Djokovic #NovakDjokovic pic.twitter.com/zcwbd4Up6X

Obratio se i svojem timu i obitelji. "Protekli su dani bili izazovni i znate koliko zahtjevan mogu biti, hvala vam na strpljenju i podršci. Stvarno sam vas mučio ovih dana i stoga stvarno cijenim što ste moja potpora i što vjerujete u mene.", rekao je Đoković te se zahvalio organizatorima i gostima u gledalištu.

"Zahvalio bih se Olivieru Giroudu, Zlatanu Ibrahimoviću, Kylianu Mbappéu i Tomu Bradyju, ispričavam se ako još nekoga nisam vidio na tribinama. Čast je što ste ovdje", rekao je pa dodao posebno za Zlatana Ibrahimovića: "Ibra, ti i ja se znamo već neko vrijeme, ti si mi drugar."

Nakon meča govorio je i s novinarima. "Sada je lako pričati, no vjerovao sam u svojoj srži da ću pobijediti. Vjerujem u stvaranje vlastite budućnosti", kazao je Đoković.

"Mamba Mentality, Kobe Bryant. You know it's going to happen already before it actually happens. I truly believe in that power. Mental power, projecting your thoughts and creating your future."



Novak Djokovic on his mindset before the French Open finalpic.twitter.com/W8iK7rvSO7