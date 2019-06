Hoće li vatreni ugostiti Mađare na Poljudu? Evo što je odgovorio Davor Šuker

Nakon utakmice protiv Tunisa i poraza 2:1 u Varaždinu pred medije je prvi izašao predsjednik HNS-a Davor Šuker.

Komentirao je hoće li vatreni ugostiti Mađarsku na Poljudu u Splitu 10. listopada. Povod za tim pitanjem je želja izbornika Dalića da se igra i u Splitu i u cijeloj Hrvatskoj, a nakon sjajnog domaćinstva u Splitu i Omišu sve je upućivalo na to da je to gotova stvar.

Ipak, Šuker nije brzao s obećanjima.

- Još uvijek krivci za svastiku nisu nađeni Politika sa strane, to me ne interesira. Interes HNS-a i nas je uzeti tri boda protiv Mađara. Ni u Osijeku nije bilo bengalke i incidenta, ali to će riješiti odgovorne osobe. Sve je moguće. Igrat ćemo po cijeloj Hrvatskoj - poručio je Šuker te dodao kako je ponosan na rad HNS-a.

- HNS je podijelio naknade svima koji su radili i koji su zaslužni za drugo mjesto na svijetu. Nismo na proračunu RH i sami se financiramo - poručio je Šuker uz opasku kako bi volio kada bi svi savezi bili kao HNS.