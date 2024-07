Here we go: Ivan Rakitić stiže u Hajduk! Pala objava slavnog Talijana, otkriven važan detalj

Ono o čemu se već tjednima pisalo konačno je dobilo i svoju (polu)službenu potvrdu. Ivan Rakitić, 36-godišnji vezni igrač i bivši hrvatski reprezentativac postat će novi igrač Hajduka. Donedavni član saudijskog Al Shababa za kojeg je odigrao osam utakmica i zabio jedan pogodak nakon raskida ugovora potpisat će za splitsku momčad za koju će igrati u narednom razdoblju. Bit će mu to šesti klub u karijeri u kojoj je do sada igrao za Basel, Schalke, Sevillu, Barcelonu i Al Shabab.

Objavio je to slavni novinar Fabrizio Romano uz čuvenu krilaticu "here we go", kojom i inače najavljuje transfere koji će se dogoditi uskoro. Zaista, sada se samo čeka velika objava s Poljuda, a Romano je napisao da su dogovoreni uvjeti za dvogodišnji ugovor, do lipnja 2026. godine.

🚨🇭🇷 Ivan Rakitić to Hajduk Split, here we go! Deal done on two year contract valid until June 2026.



Rakitić leaves Al Shabab despite good time in Saudi as wanted to take chance to play in Croatia.



Kalinic as director, Perisić as teammate, Gattuso as coach made difference. pic.twitter.com/6hbeh14ZNP