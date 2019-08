Hajrović promašio pobjedu: Lopta nije htjela ući, valjda ću konačno zabiti

Navijači su jedva dočekali novi povratak u Maksimirsku 128 i to na utakmicu s europskim naglaskom. Dočekali su je. Još jedno kolo kvalifikacija za Ligu prvaka igraju njihovi ljubimci. Nakon što su za Saburtalo vrata Maksimira bila zatvorena za navijače zbog kazne. Ferencvaros privukao je njih preko 14 tisuća. I imali su što gledati. Nećemo se lagati, bila je to zanimljivija utakmica od one ubitačne dosade protiv Gruzijaca. Dinamo je sada bio bolja momčad, jak u skladu s protivnikom, ali ako ćemo iskreno u drugom poluvremenu su malo zaspali. Svi oni strahovi i prijetnje o kojima se govorilo prije utakmice protiv Ferencvarosa bili su opravdani jer završilo je 1:1. U sedmoj minuti kreativac Dani Olmo prošao je između dva Mađara na rubu šesnaesterca i loptu pospremio u mrežu. Nije slavlje dugo trajalo jer u 58. David Siger poravnava. Igrači dobro znaju da je ulog velik pa ni iz svlačionice nisu izlazili pretjerano sretni. Sve karte su otvorene, a uzvrat u Mađarskoj neće biti laka priča.

- Tek je prva utakmica. Znamo da su oni dobra momčad. Čeka nas tamo drugo poluvrijeme. Idem po pobjedu.Teško mi je objasniti što se dogodilo u onih dvadesetak minuta kada smo primili pogodak, ali oni su nas malo stisnuli, nismo izdržali bez pogodaka i nismo uspjeli zabiti više. Imali smo prilika koje nismo iskoristili, ali to je nogomet. Idemo dalje s optimizmom i željom – rekao je Petar Stojanović.

Dinamo je statistički nadjačao Ferencvaros. Ne samo što se dojma tiče, već ih je nadigrao u svim segmentima. Dinamovci su čak imali 16 udaraca, od toga devet u okvir gola, dok su Mađari upisali pet udarca, od toga pet u okvir gola. Ali uzalud im statistika kada je na semaforu ostalo samo 1:1.

- Pobjeda nam je bila cilj. Imamo dobar rezultat za uzvrat. 1:1 je ok. Imali smo bolje šanse. Lopta nije htjela ući, ni ja nisam zabio. Pogodio sam prečku, ali nadam se da ću i ja konačno zabiti prvi pogodak ove sezone – rekao je Izet Hajrović pa dodao što očekuje od uzvrata koji je na rasporedu sljedeći utorak od 20 sati.

- Tamo će biti sigurno teško. Najbitnija stvar je da budemo spremni mentalno. Bit će pun stadion. Timski duh će biti potreban. Ako odigramo našu igru, imamo dobre šanse da prođemo – zaključio je.

Ništa više nije imao za dodati ni Mislav Oršić.

- Što je tu je. Teško je nešto pametno reći nakon svega. Bitno je da imao ok rezultat za dalje, ako tamo zabijemo gol. Možemo proći. Šansa koju sam imao za gol me iznenadila malo, golman je nešto stao, imao sam težak put, šteta – rekao je.

Prođe li Dinamo dalje, u novom pretkolu čeka ih bolji iz susreta Maribor – Rosenborg. Oni se sastaju u srijedu od 20:15 sati.

>> Pogledajte što je Nenad Bjelica rekao nakon utakmice