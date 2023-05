Hajduku za naslov treba kompletna nova obrana. Vuškovićev transfer želi se ubrzati, Kalinić odlazi?

Je li 12 bodova uspjeh ili neuspjeh Hajduka na kraju ove priče, pitao je kolega novinar Ivana Leku nakon derbija s Dinamom, a trener je kazao kako bi mu za taj odgovor trebalo nekoliko sati, a ne dvije rečenice. Leko je na to pitanje mogao, uostalom, odgovoriti više kao navijač nego kao Hajdukov trener. Tajming u kojem je preuzeo momčad bio je najgori mogući i Leko je već nakon druge utakmice bio na rubu suza. Nakon četvrte, gotovo je tražio konop, kako je sam pokušao slikovito objasniti očajnu igru nikad skupljeg Hajduka.

Energija oko kluba

Golemo olakšanje osjetilo se u glasu Ivana Leke nakon derbija s Dinamom. Naime, u tom trenutku za trenera Hajduka započela je nova sezona u kojoj će biti sukreator sportske politike i slagati momčad za borbu za naslov prvaka i ulazak u euroskupinu. To su dva cilja koja Hajduk pod vodstvom Lukše Jakobušića ne mijenja. No u pozadini je uvijek cilj o kojem se iz objektivnih razloga puno tiše govori, sve dok se ne dovede u pitanje njegov opstanak, ujedno i financijska stabilnost kluba.

Bez prodaje, opstanka nema, trend se ne mijenja i klubovi koji planiraju ispuniti zacrtani plan i u Europi - koji je druga važna stavka proračuna najboljih klubova HNL-a - moraju pronaći balans između rezultata i promoviranja, bolje rečeno, trpljenja mladih igrača. A u tom kontekstu, Luka Vušković ostaje glavni projekt kluba, iako se nastupom u Ženevi i u nekim utakmicama HNL-a kompromitirao, pa će se sada još više požurivati njegov transfer.

Bilježi se veliki porast broja mladih igrača u cijeloj ligi, ali kad se pogleda u brojke, iskače podatak kako im samo Hajduk daje pravu minutažu. No, Hajdukovu udarnu postavu kreirale su posljednjih mjeseci većinom ozljede, neki su već i zaboravili da su primjerice Elez i Kalik još u klubu, nije bilo često ni Dine Mikanovića.

Zna se kako bi Leko želio da mu momčad igra.

- Obožavam sustav 3-4-3 ili 3-5-2 jer mi daje puno mogućnosti u igri, nisam ograničen na klasiku kao s četvoricom iza.

To bi vjerojatno bio onakav nogomet kakav je pod Lekom igrao Club Brugge i u kojem su uživali svi, a okrunjen je i naslovom prvaka.

U Hajduku je od omiljenog sustava brzo morao odustati.

Što će biti iduće sezone, ovisit će ponajprije o obrani. Hajduku treba praktički kompletna nova obrambena linija, u kojoj je siguran samo Portugalac Ferro i njegov je ugovor otkupljen od Benfice. Awaziem i Borevković bliže su suprotnoj opciji, baš kao i Lovrencsics i Mikanović, također igrači na posudbi u Hajduku. Ostaju Simić i ozlijeđeni Elez, s kojima se trenutačno zatvara krug oko prve postave.

Ne treba više ponavljati koliko Hajduk ovisi o Marku Livaji, pokazao je to najbolje i dinamovac Ristovski u poljudskom derbiju, kada je potpuno zaustavio najboljeg igrača Hajduka. Pitanje je što će biti s Nikolom Kalinićem, koji je na zalasku karijere, a hoće li je zaista i završiti, ovisi o tome koliko će Hajduk od njega trebati. Ako još može pomoći, ostat će na dispoziciji.

Veliki je dobitak za Hajduk energija Sahitija koji je produljio ugovor do 2026. Došao je nakon ekspresne posudbe i golgeterskog niza u Šibeniku, a tamo se sad nalazi i igrač koji je glavni kandidat za povratak s posudbe, Ivan Dolček. U napadu Leko ima i Mlakara, bez kojeg nakon debakla u Maksimiru 4:0 nije započeo utakmicu.

Hajdukov all rounder Filip Krovinović, kako sada stvari stoje, želi ostati, a iduće sezone ne bi trebao više potezati i na desetki koju je Hajduk pronašao u Izraelcu Benrahouu.

Juniorima naslov upitan

Energija koju je Hajduk uspio sačuvati u svlačionici, unatoč brojnim i bolnim posrtajima, neiskorištenim poklonima Dinama i još jednoj godini bez naslova prvaka još je jedan veliki plus, zalog da se iduće sezone bijeli mogu tući za naslov, pa i unatoč nedaćama kojih će uvijek biti. Jako je važno za momčad Hajduka, a posebno za predsjednika Jakobušića te za sve one koje je doveo, da se 12 bodova zaostatka ne percipira kao debakl, već je generalni dojam da je ispunjen cilj borbe za naslov gotovo do samoga kraja.

Mnogo je pitanja koja do Jakobušića nisu došla zbog neočekivanog uspjeha juniora, ali ako juniori ne obrane naslov prvaka (derbi sezone s Dinamom igra se 13. svibnja), nametnut će se neka druga pitanja, koja i danas vise u zraku. Npr., jesu li baš morali žrtvovati i Capana i Brajkovića koji su, dok su mladi gubili kod Rudeša, u derbiju s Dinamom sjedili na klupi. Do kraja sezone Hajduku je cilj obraniti trofej u Hrvatskom kupu, no treba reći da taj trofej ne bi toliko značio kao onaj prošle sezone.