Livajin menadžer za VL otkrio pozadinu priče: Mediji krivo prenose vijest o odlasku iz Hajduka

Hrvatskim medijskim prostorom glasno je odjeknula vijest kako je agent Marka Livaje, Vicenzo Cavaliere, izjavio za portal Sport Italia da kapetan Hajduka napušta Poljud, ali to se pokazala kao potpuno kriva informacija. Talijanski menadžer je to osobno potvrdio za Večernji list i naglasio kako su naši mediji potpuno krivo prenijeli ovu vijest.

Dakle, od senzacinalnog lansiranja 'transfer bombe' nema ništa, Livaja je podsjetimo produžio ugovor do 2026. godine po boljim uvjetima nego što su to bili prošli, a koji tu to - nitko nema pouzdanu informaciju. Igrač koji golovima i asistencijama nosi Hajduk zadnje dvije sezone kazao je da nece otići iz Splita dok ne osvoji naslov prvaka.

- Talijanski novinari pitali su je li moguć povratak Livaje u Italiju? Ja sam rekao:'Da, sve je moguće' kazao nam je Cavaliere i nasmijao se.

- Hrvatski mediji krivo su prenijeli našu konverzaciju - dodao je.

Također, za Football Italiu otkrio je imena nekih igrača koji možda mogli ostvariti transfer u Serie A i koji su zanimljivi Talijanima.

- Istaknuo bih neka imena. Prvi je Franko Kovačević, napadač iz Domžala, jednom od najboljih i najplodnijih klubova slovenske lige. Tu je i Lukas Kačavenda iz Lokomotive, krilni napadač rođen 2003., već su ga zatražili Talijani, poput Genove - rekao je te u ovu skupinu uvrstio Dinamovog stopera Josipa Šutala.