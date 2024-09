Hajduk želi na Poljud dovesti bivšeg vatrenog i slovenskog reprezentativca. Donosimo detalje

Prijelazni rok za registriranje igrača koji igraju u inozemstvu prema propisima Hrvatskog nogometnog Saveza ovog ljeta u HNL-u traje do 5. rujna. U samom fotofinišu Hajduk se pokušava još pojačati za nastavak domaće sezone, a nadaju se da će do četvrtka uspjeti dovesti još dva imena na koja ciljaju. Zapravo, u oba slučaja bili bi to povratci nogometaša koji su već igrali za splitski klub.

Prvo ime na toj listi želja je središnji veznjak Toma Bašić (27), na kojeg se u redovima njegova matičnog kluba Lazija ne računa. Dovoljno o tome reći će podatak da je Bašić u posljednje 34 utakmice u kojima je bio član Lazija na terenu proveo ukupno 16 minuta. Stoga je prošlog proljeća bio poslan na posudbu u tadašnjeg prvoligaša Salernitanu, gdje je pak bio standardan, s 15 nastupa, od čega 14 kao prvotimac. Pregovori za posudbu Bašića su u tijeku, no prepreka je postojana u obliku pokrivanja Bašićeve plaće. Naime, Hajduk ga želi dovesti na posudbu, ali od Lazija traži uslugu da pokrije dio plaće veznjaka koji je od 2015. do 2018. za splitski klub upisao 75 nastupa, 11 pogodaka i 14 asistencija.

Drugi potencijalni povratnik u Split je 25-godišnji reprezentativac Slovenije, polivalentni napadač Jan Mlakar, kojeg je Hajduk prošlog ljeta prodao talijanskom drugoligašu Pisi za 3,5 milijuna eura. Mlakar je prošle sezone u Pisi bio prilično standardan, no ove nije u planovima svojeg trenera, legendarnog Pippa Inzaghija. Naime, Mlakar je u svih dosadašnjih pet utakmica bio na klupi, a u igru je ušao tek dvaput, protiv Cremonesea (30 minuta) te protiv Reggiane (13 minuta). Slovenski mediji ističu da Mlakar ne želi sjediti na klupi te da mu se Hajduk čini primamljivom opcijom zbog veće minutaže, no i u njegovu slučaju se pri potencijalnoj posudbi nameće problem isplaćivanja plaće. Mlakar je u Hajduku bio od ljeta 2021. do ljeta 2023. godine, a u 81 nastupu postigao je 21 pogodak.

Podsjetimo, Hajduk je ovog ljeta doveo Ivana Rakitića i Abdoulieja Bambu Sanyanga, a na posudbu iz Valladolida stigao je Stipe Biuk.