Hajduk na 25 tisuća članova u novoj godini, i situacija u Dinamu ide im u prilog

Još je desetak dana ostalo do početka drugog dijela sezone. Upravo toliko dana plan je Hajdukove struke da momčad ostane na pripremama u Istri. Danas su izabranici Ivana Leke igrali još jednu provjernu utakmicu protiv mađarskog Fehérvára (3:2). Bila je to prilika Hajdukovu treneru da provjeri u kakvom su mu stanju glavni aduti momčadi. Posljednjih dana Leko najviše radi na podizanju intenziteta te uvježbavanju novih taktičkih postavki igre.

Bez dvojbi

Upravo je to ono što ponajviše zanima sve Hajdukove navijače, kako će splitska momčad izgledati pod novim trenerom. Nema dvojbe da će Leko donijeti neke nove ideje u igri, trenersko iskustvo ima, već se dokazao na određenim razinama u inozemstvu. Iskorak u Hajduku sigurno bi dobro došao u njegovu trenerskom životopisu. No, jasno je isto tako da se do rezultata ne dolazi preko noći, a pravo je pitanje imaju li u Splitu strpljenja za procese koji bi trebali trajati nešto dulje. Do sada nerijetko nisu imali vremena čekati. No, Leko, kao bivši Hajdukov igrač, sigurno će imati određene kredite.

Uostalom, situacija u Dinamu zasigurno Splićanima ide na ruku. Koliko god Dinamo bio u prednosti, jasno je da će turbulencije oko upravljanja klubom ostaviti trag. Potajno se nadaju u Splitu da će ova Hajdukova momčad imati kapacitet iskoristiti Dinamove dvorske igre i kaos oko strategije upravljanja klubom. No, Splićanima mora biti jasno da se bez pravih pojačanja takvo što ne može dogoditi. Odlazak Stipe Biuka dodatno je Ivanu Leki smanjio napadačke opcije. Dosadašnje opcije pojačanja koje su se spominjale nisu se obistinile. Hajduku treba zaista neko kapitalno pojačanje koje bi donijelo veću kvalitetu u igri, igrač koji bi napravio razliku. U iščekivanju nekog takvog, Leko je fokusiran na spomenute taktičke inovacije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 05.01.2023., Split - Trening HNK Hajduk na stadionu Poljud. Ovo je prvi trening hajduka od kada je Ivan Leko postao trener. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

No, isto tako pozorno pazi da se netko od igrača ne udeblja na pripremama. Tako su uoči svakog treninga svi igrači na vaganju. Naravno, ne radi Leko samo na taktičkim varijantama. Igrači se povjeravaju kako su ovo najintenzivnije pripreme splitske momčadi posljednjih nekoliko godina. Očito je da će Hajduk u nastavak sezone jurnuti posebnom snagom. U prvoj utakmici 22. siječnja na Poljudu će dočekati Šibenik, bit će to prvi ispit na kojem će se vidjeti što je Lekina momčad radila na pripremama. Zaostatak za Dinamom nije nedostižan, dapače. Šest bodova razlika je koja se može premostiti u samo dvije utakmice.

Inače, oko Hajduka je sve veća navijačka euforija. Do jučer je Hajduk učlanio 25 tisuća novih navijača u 2023. godini, od čega je zaradio 413 tisuća eura. Spomenimo da su istog dana prošle godine bijeli imali 15.000 članova.

Podrška i pritisak

Krajnji je cilj u članstvo kluba privući 112 tisuća navijača za 112. godišnjicu osnutka kluba. S obzirom na to koliko je emocija oko Hajduka snažna i koliku navijačku vojsku iza sebe ima, ta brojka sigurno nije nedostižna. No, koliko god takvo zanimanje bilo jasan znak navijačke podrške, toliko ona može biti i uteg igračima, posebno mlađima, koji su često znali pasti pod takvim pritiskom. Usporedbe radi, svjetski rekorder po broju članova je münchenski Bayer koji je došao do 291 tisuće. Slijede ga Boca Juniors (180 tisuća), Barcelona (170 tisuća), Benfica (160 tisuća) dortmundska Borussija (154 tisuće), madridski Real (140 tisuća), River Plate (100 tisuća)...

Zagrebački Dinamo u prošloj je godini imao oko 14 tisuća članova. Ako govorimo o klubovima na Balkanu, najbliža Splićanima je Crvena zvezda koja je lani imala 30 tisuća članova.