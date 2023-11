Hajduk je bezopasan za protivnički gol. Prodaja jednog igrača jako je naškodila bijelima

S obzirom na sve što im se događalo ove sezone, pogled na prvenstvenu HNL ljestvicu upućuje nas na to da je Hajduk trenutačno u prilično dobroj situaciji. Imaju isti broj bodova (27) kao i vodeća Rijeka te su ispred Dinama i Osijeka. No, pratitelji splitskoga kluba svjesni su da ovaj Hajduk u ovoj sezoni može dati mnogo više od onoga što je zasad prikazano u 13 ligaških utakmica, a posebno se to odnosi na napadački segment igre.

Obrana za pohvalu

Na trenutak se, pak, trebamo osvrnuti na Hajdukovu obranu koju će vrlo izgledno ove sezone najčešće činiti četvorka Moufi-Uremović-Šarlija-Diallo s Lučićem na vratima. Hajdukova je obrana trenutačno najbolja u ligi sa samo osam primljenih pogodaka te sedam puta sačuvanom "čistom" mrežom u 13 utakmica. Usporedno s recentnim Hajdukovim sezonama, broj primljenih pogodaka po susretu sugerira nam da je ova obrana gotovo dvostruko uspješnija od onih koje je Hajduk imao prošlih sezona i taj je segment igre napredovao i svakako je za pohvalu.

Međutim, isto tako, Hajduk je mnogo manje opasan za protivnički gol nego što je to bio slučaj proteklih sezona. Samo su na otvaranju prvenstva protiv Slaven Belupa uspjeli zabiti tri pogotka u jednom susretu, zatim u iduća dva kola Rudešu i Varaždinu po dva, a nakon toga u idućih deset kola ni u jednoj utakmici nisu uspjeli postići više od jednog pogotka! Kad malo kopamo po ovosezonskim HNL statistikama, dolazimo do podatka da je Hajduk na diobi šestog mjesta lige po postignutim golovima ove sezone. Zabili su 15 pogodaka kao i Gorica, a više od njih zabili su redom Osijek (29), Dinamo (24), Rijeka (24), Varaždin (17) i Lokomotiva (16), čak ni Slaven Belupo (14) te Istra (12) nisu daleko iza njih u toj rubrici.

Budući da je Hajduk druga momčad lige i po posjedu lopte i po količini točno odigranih dodavanja (u oba segmenta samo iza Dinama), bez detaljnijeg istraživanja pretpostavilo bi se da Splićani ove sezone imaju problem realizacije, no to nije slučaj. Kad pogledamo na broj velikih kreiranih prilika ove sezone Hajduk je također na diobi šestog mjesta lige s Istrom (16 velikih prilika), s time da im posljednje rangirana momčad lige po tom segmentu, Rudeš, uopće nije daleko (13 velikih prilika). Također, tu valja napomenuti da Hajduk nije promašio puno velikih prilika ove sezone (7), u toj je rubrici manje velikih prilika promašila samo Lokomotiva (5). Više je velikih prilika od Hajduka, dakle, promašilo preostalih osam momčadi lige.

Dakle, nije stvar u tome da Hajduk zabija malo pogodaka jer nema realizacije, nego da zabija malo pogodaka jer stvara strahovito malo prilika kad se uzme u obzir njihova uobičajena nadmoć i kontrola u tim utakmicama. Nekoliko je razloga za ovu pojavu i ona se više svodi na igračke izvedbe ili okolnosti negoli na trenerske odluke. Za početak, koliko god je bio podcijenjen i osporavan, prodaja Jana Mlakara jako je naškodila Hajduku. Iako nije bio glavna zvijezda ni pretjerano obožavan lik, od Mlakara su u Hajduku mogli biti sigurni da će dobiti desetak golova po sezoni te da će biti pouzdana druga strijela kluba iza Marka Livaje. Nadalje, velik je udarac bila ozljeda Rokasa Pukštasa, koji je u nekoliko navrata dokazao da je igrač koji ulascima iz drugog plana zna donositi potrebnu prevagu u posljednjoj trećini. Taman sad kad se Pukštas vratio na sto posto, teško se ozlijedio Dario Melnjak, drugi igrač koji je bio adut iz drugog plana, tako da se Hajduk tu nekako vratio na nulu.

Kreativci nisu na razini

Kao što smo već ranije spomenuli u segmentu kreiranih prilika, tu se previše ne može kriviti ni Marka Livaju unatoč nešto slabijem golgeterskom učinku. Nije slučaj da je Livaja promašio neke velike prilike, već više da se u prilikama nije ni mogao naći. Tu dolazimo do onoga što Hajduku u napadu nedostaje. Osim Emira Sahitija (koji još nije postigao željeni kontinuitet), Hajduk nema igrača koji će sa strane napraviti višak driblingom ili razvući protivničku obranu. Uz to, dvije glavne kreativne "strijele" Hajduka, Filip Krovinović i Yassine Benrahou, po svemu prikazanome ove sezone nisu uspjeli prikazati pravu kreativnu formu u završnoj trećini.

Ostaje nam vidjeti hoće li Mislav Karoglan, koji je tek sjeo na klupu Hajduka, uspjeti nekim rošadama zaliječiti ovaj problem ofenzive, ali navijači na Poljudu ipak nisu najsretniji, pogotovo kad uzmemo u obzir da je, bez iznimke, svaka Hajdukova ovosezonska utakmica na Poljudu (Slaven, Istra, Lokomotiva, Dinamo, Osijek, Rudeš) ostala bez ijednog pogotka u prvom poluvremenu. Tu se ne može pričati ni o pragmatičnosti pristupa, jer su svi treneri (Leko, Ćustović i Karoglan) u izjavama iskazivali nezadovoljstvo igrom u napadu čak i nakon tih pobjeda s 1:0.