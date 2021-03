Hajduk će za svoje programe tražiti i novac iz fondova Europske unije

S hrvatskom reprezentacijom osvojio je 15 medalja, među kojima i olimpijsko, svjetsko i europsko zlato. S Mladosti je osvojio tri hrvatska prvenstva, a s Olympiakosom četiri grčka prvenstva i Ligu prvaka. Sukus je to trofejne karijere jednoga od naših najboljih vaterpolskih vratara Josipa Pavića (39). U studenome 2016. oprostio se od nacionalne selekcije, a u lipnju 2019. i od vaterpola.

Ministrica pomaže sportu

No, “hrvatska hobotnica” nije se dugo odmarala, Pavić je u studenome prošle godine postavljen za posebnog savjetnika za sport u Ministarstvu turizma i sporta. Pa ga na početku našeg razgovora pitamo: kako je došlo do tog imenovanja i je li to profesionalni angažman?

– Na dužnost posebnog savjetnika imenovan sam na temelju Zakona o Vladi Republike Hrvatske. Na ovoj poziciji ne zasniva se radni odnos, ali za svoj rad primam naknadu i svoju sam ulogu shvatio jednako kao da sam u radnom odnosu. Na taj način i radim, tako da s te strane mogu reći da je to kao profesionalni angažman – kaže Pavić.

Nekoliko ste mjeseci na dužnosti, kako ste zadovoljni poslom i kako surađujete s ministricom Nikolinom Brnjac?

– Iznimno sam zadovoljan jer sam dobio priliku upoznati i onu drugu stranu sporta. Ministrica Brnjac, kao i cijelo Ministarstvo, ulaže veliki napor da se sustav sporta što bolje pozicionira, i da se našim sportašima – a tu mislim na sve kategorije: od školskog, akademskog, rekreativnog, pa sve do vrhunskog – omoguće svi optimalni uvjeti. Ministrica daje veliku važnost hrvatskom sportu i mislim da je bio pun pogodak što su resori turizma i sporta spojeni u jedno ministarstvo.

Na kojim projektima posebno radite, koji su vam ciljevi i što želite promijeniti u sustavu sporta?

– Prije svega sam uključen u izradu novog zakonskog okvira, ali isto tako i u još jedan jako zanimljiv dio, vezan uz programiranje i financiranje putem fondova EU. Izradom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti nastojimo što bolje pozicionirati sport koji do sada u sličnim dokumentima nije bio znatnije zastupljen. Stoga sam uvjeren da ćemo u tome uspjeti. Uz ta dva segmenta koja su nam iznimno važna, imamo još puno projekata na kojima radimo. Cijelo Ministarstvo uložilo je velik trud i u provođenju mjera za očuvanje radnih mjesta tijekom krize izazvane pandemijom koronavirusa. Pokrenut će se i akcijski plan za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje kako bi se barem malo ublažile posljedice obustave treninga, jer smo svjesni ogromne štete koju je pretrpio sport.

Nedavno ste se sastali i s Lukšom Jakobušićem, predsjednikom Uprave Hajduka, o čemu ste razgovarali?

– Razgovarali smo o mogućnostima korištenja novca iz fondova EU kroz buduće pozive i programe. Mogu reći da Hajduk ima iznimno zanimljiv projekt, a neki koraci na njegovoj realizaciji već su napravljeni. Vidjet ćemo kako će se stvari u bliskoj budućnosti razvijati, ali prostora za optimizam uistinu ima.

Najbitnije da smo se plasirali

A o kakvom je projektu riječ?

– Zapravo se radi o više projekata, ali ne mogu sad otkrivati detalje. Uskoro će se znati više o tome...

Kako gledate na nasljednike u vaterpolskoj reprezentaciji, jesmo li se malo previše mučili u Rotterdamu?

– Najbitnije je da smo se plasirali na OI. Znam da su momci uložili jako puno napora. Uzmemo li u obzir samo posljednjih mjesec dana, živjeli su gotovo u kućnom pritvoru, samo hotel i bazen. No, sad ih očekuje ogroman posao, treba obaviti prave, kvalitetne pripreme. I uvjeren sam da će u Tokiju biti odlični, konkurentni za velike stvari. Jer imamo odličnu momčad, sve su to vrhunski igrači i želim im puno uspjeha. I naravno puno zdravlja.