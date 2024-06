Gvardiol propustio trening pred Španjolsku! Dalić i suradnici morali su donijeti ovu odluku

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol samo pola sata nakon što se družio s predstavnicima medija, morao je na trening vatrenih na terenu u baznom kampu u Neuruppinu. No, medicinsko osoblje uz asistenciju Zlatka Dalića i njegovih suradnika donijelo je odluku da Gvardiol danas ne trenira sa suigračima zbog toga što na nozi ima žulj koji priječi normalno odvijanje nogometnih zadataka.

Vidjeli smo, Gvardiol je uz Bornu Sosu bio dobro raspoložen pred novinarima davajući izjave, ništa nije upućivalo na to da bi mogao propustiti zadnji trening pred polazak u Berlin na utakmicu sa Španjolskom... Čak se ni sam igrač nije oglašavao po pitanju toga. Očito je i on mislio da će ovoga četvrtka trenirati, no to nije učinio sa suigračima već je samo odvježbao dio u fitnessu.

Svi ostali hrvatski reprezentativci normalno su trenirali po programu. U petak ujutro se putuje za Berlin, gdje su navečer na rasporedu posljednji trening na Olimpijskom stadionu pred utakmicu uz press-konferenciju izbornika Dalića i jednog igrača. Utakmica sa Španjolskom na rasporedu je u subotu od 18 sati.