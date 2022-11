Gvardiol: Naravno da me Lovren savjetuje, nema nikakvih problema

Joško Gvardiol (20) oduševio je navijače svojim nastupom na susretu Hrvatske i Maroka (0:0) na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Uz Dejana Lovrena, na terenu je bio jedan od naših najboljih igrača.

- Osjećaj je stvarno predivan. Sanjam od malih nogu da zaigram na Svjetskom prvenstvu i eto, dobio sam i priliku - rekao je za HRT.

Lovren je prema Sofascoreu dobio najveću ocjenu za svoj nastup na otvaranju vatrenih na Mundijalu. Prethodno je bilo polemike oko toga hoće li kraj Gvardiola zaigrati Josip Šutalo ili kapetan Zenita.

- Njega znam otprije, igrali smo puno utakmica skupa, što se nas dvojice tiče nema nikakvih problema. Naravno da me savjetuje. Puno pričamo i dogovaramo se, i to je to. Smatram da smo mogli preuzeti više odgovornosti i ući u igru prema naprijed. Bila je prva utakmica i otvorenje, oni su tvrda ekipa, ali nadamo se da ćemo to popraviti - objasnio je Gvardiol.

Najavio je susret protiv Kanađana.

- Gledali smo utakmicu Kanade protiv Belgije i nadamo se da ćemo biti spremni. Kanada ima dobro kvalitetnih igrača, od Daviesa do trojke naprijed, moramo biti spremni od prve minute, rekao je Gvardiol pa se na osvrnuo na vulgarnu izjavu kanadskog izbornika:

- Nemam ništa puno za komentirati, svatko ima pravo glasa i izjaviti što god želi, ali teren je pokazatelj i nadam se da ćemo se izboriti za tri boda - zaključio je.

