Gotovo je! Mbappé ide u Real, potpisao je ugovor na pet godina uz smanjenje plaće

Nogometni svijet se u protekla dva-tri dana dignuo na noge zbog informacije da jedan od najboljih nogometaša svijeta Kylian Mbappé (25) završava svoju priču u PSG-u te da od iduće sezone mijenja klub.

Već smo tu priču čuli puno puta u posljednjih nekoliko godina, no ovaj put je Mbappé, kojem ugovor s Parižanima ističe na ljeto ove godine, jasno obavijestio predsjednika kluba Nassera Al-Khelaifija da od iduće sezone više nije igrač PSG-a. Ne samo to nego je sjajni francuski napadač o odlasku obavijestio i sve svoje suigrače iz kluba.

Igrači iz pariške svlačionice nekolicini su novinara javili kako znaju da je Mbappéova sljedeća destinacija Real Madrid, klub koji već godinama pregovara s njim. Uz to, španjolska Marca je potvrdila da je Francuz prije dva tjedna potpisao petogodišnji ugovor s madridskom momčadi.

Prema svemu ovome Mbappé u srpnju postaje igrač "kraljevskog kluba", no morao je i on učiniti neke kompromise kako bi do tog dogovora došlo.

Prvo, morao je prihvatiti drastično smanjenje plaće. U PSG-u je Kylian imao 72 milijuna eura godišnje plaće, dok će u Realu imati oko 20 milijuna eura po sezoni uz velike bonuse (među kojima i onaj za potpis ugovora) i veliki dio novca od marketinških prava. Nadalje, Mbappé će u Realu biti jednak među suigračima iz svlačionice, za razliku od ugovorom propisanog povlaštenog tretmana koji je imao u svlačionici u Parizu.

Iako će se brojke do kraja sezone još promijeniti, Mbappé je u dosadašnjih šest i pol sezona u PSG-u upisao nevjerojatan učinak od 243 pogotka i 105 asistencija u 290 nastupa. S klubom iz glavnog grada Francuske je osvojio ukupno 13 domaćih trofeja; pet u prvenstvu, tri u kupu, dva u liga kupu te tri u superkupu.

Osvojio je i zlato 2018. s francuskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, no još uvijek u svojoj riznici nema trofej osvajača Lige prvaka i to je, osim njegova dječačkog sna da zaigra za Real, glavni razlog zašto pristiže na Bernabéu.

Španjolski Mundo Deportivo ističe da će Mbappé po dolasku u Real na dresu nositi broj deset, koji je trenutačno na leđima kapetana "vatrenih" Luke Modrića. No, u španjolskom listu navode da Modrić iduće sezone nije dio planova kluba pa će tako Mbappé naslijediti Lukin broj.

Kratko i jasno, Real Madrid će se od iduće sezone s Mbappéom, Viníciusom i Bellinghamom doimati uistinu nezaustavljivo.