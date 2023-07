Gorica senzacijom u zadnjim minutama srušila Lokomotivu i privremeno zasjela na vrh ljestvice

Utakmicu je odlučio Sven Blummel, ovoljetno pojačanje velikogoričkog sastava, koji je bio jedini strijelac u rastrganoj utakmici s rijetkim pravim prilikama na obje strane. Veliki dio prvog poluvremena prošao je u sporom ritmu protkan velikim brojem pogrešaka. Pogotovo su griješili gostujući nogometaši koji su teže od Velikogoričana dolazili u dobre napadačke situacije.

Gorica je bila nešto bolja, ali ni domaćin nije imao veliki broj dobrih pokušaja. Najbolja šansa dogodila se u 26. minuti kada je nakon kornera glavom pucao Krizmanić, ali je odlično reagirao vratar Lokomotive Čavlina.

Prije i nakon toga najveća opasnost po Lokomotivu bio je Mitrović, ali prvi dio završio je bez golova. Na početku drugog dijela nije se događalo ništa posebno zanimljivo do 56. minute. Tada je zaprijetio igrač Lokomotive Kanižaj, dok je potom unutar samo nekoliko minuta dva puta pokušao Ndockyt za domaćina, ali promjene rezultata i dalje nije bilo.

Do kraja dvoboja pokušavali su, ali prilično sramežljivo, jedni i drugi i mreže su mirovale sve do 91. minute kada je postignut pogodak odluke. Pršir je pucao, vratar Čavlina je odbio loptu do Svena Blummela, ovoljetnog pojačanja Gorice, koji je pogodio za 1-0 i tri boda Velikogoričana. Bila je to prva pobjeda Gorice u novoj sezoni, nakon 1-1 protiv Varaždina, dok je Lokomotiva prvi put izgubila nakon 1-1 protiv Istre 1961.

U nastavku subotnjeg programa još će od 21 sat u Puli igrati nogometaši Istre 1961 i Dinama. U nedjelju su na rasporedu posljednje dvije utakmice drugog kola. U 18:45 sati igraju Rudeš i Osijek, a sve završava derbijem na Poljudu, od 21:05 sati se sastaju Hajduk i Rijeka.

U petak je drugo kolo otvoreno remijem 2-2 Varaždina i Slaven Belupa, s tim da su varaždinski nogometaši ispustili prednost od dva gola koju su imali do 81. minute.