Gorica objavila ime novog trenera: Nakon Makedonca klupu preuzima BiH stručnjak

Nakon prekida suradnje s Igorom Angelovskim koji klub nije uspio pomaknuti s posljednjeg mjesta HNL-a, predsjednik Nogometnog kluba Gorice Nenad Črnko donio je odluku da će do kraja polusezone momčad voditi Mensur Mujdža, dosadašnji trener juniora Gorice.



- Nakon razgovora s predsjednikom Črnkom dogovorili smo da preuzmem momčad u preostale dvije utakmice. S moje strane nije bilo nikakve dileme i s velikom motivacijom preuzimam ovaj zadatak - rekao je Mujdža.



Hrvatskog prvoligaša do kraja prvog dijela prvenstva očekuju još dvije utakmice, gostovanje kod Šibenika u osmini finala Kupa već u srijedu te prvenstvena utakmica protiv Varaždina koja će se igrati u nedjelju na domaćem terenu.



- Trebaju nam bodovi u prvenstvu, a naravno da nam je važna i utakmica u Kupu za prolazak u daljnju fazu natjecanja. Maksimalno ćemo pokušati skupiti svaku snagu koja trenutno postoji u igračima da izvučemo do kraja ovu polusezonu u pozitivnom smjeru - dodao je Mujdža.