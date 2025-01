Goran Ivanišević ekspresno podnosi ostavku? Evo što je razlog naprasnog odlaska hrvatske ikone

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević je nakon prošlogodišnjeg kraja suradnje s Novakom Đokovićem novi trenerski posao pronašao u suradnji s Jelenom Ribakinom, rođenom Moskovljankom koja nastupa za Kazahstan, a ta suradnja je rano ove godine postala zanimljiva jer je u priču ušao drugi Hrvatom. U stručni stožer se vratio Stefano Vukov, rođeni Riječanin, kojeg je Ribakina vratila u svoju ekipu nakon što je s njim lani okončala suradnju u kojoj joj je Vukov bio glavni trener.

Sada je glavni Ivanišević. a ta gužva u ekipi izazvala je pažnju mnogih, uključujući i Amerikanku CoCo Vandeweghe, koja je nekad bila četvrta na svijetu u konkurenciji parova, dok u singlu pamti plasman na deveto mjesto.

Vandeweghe smatra da ovakva situacija nije dobra za Gorana Ivaniševića, a vjeruje i da se zbog nje uskoro razilazi s Ribakinom. 'Iznenadilo bi me da Gorana vidimo na Australian Openu', rekla je 33-godišnja Amerikanka, koja je igračku karijeru završila nakon US Opena u pretprošloj sezoni.

Ranije je izašla informacija da Ribakina nije znala kako prekinuti suradnju s Vukovom, pa su to učinili njezini roditelji: 'Ona nije mogla prekinuti začarani krug, pa su to napravili njezini roditelji. Oni su inzistirali da Jelena promijeni nešto u svojoj karijeri jer je bila pod prevelikim pritiskom, trpjela je brojne uvrede i ružne riječi. To je neprestano dolazilo od Vukova. Jelena se sada pokušava riješiti psiholoških problema.'

Inače, Vukov je poznat kao trener koji gaji oštar stil, a njegovo ponašanje na Touru više je puta bilo kritizirano. Neki su ga proglasili i najiritantnijom osobom na WTA Touru. Vukov je rođen u Rijeci, a od 2003. do 2009. profesionalno je igrao tenis.