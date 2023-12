Godinu dana od povijesne pobjede Hrvatske nad Brazilom: 'Tek sad shvaćamo koliko znači'

To je nešto što tek sada shvaćamo koliko znači, u tom trenutku to ne možeš u potpunosti shvatiti, godinu dana nakon nezaboravne utakmice rekao je jedan od junaka možda i najvažnije pobjede u povijesti hrvatske reprezentacije, Bruno Petković.

A riječ je, naravno, o pobjedi hrvatske reprezentacije nad velebnim Brazilom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru prošle godine. Danas se obilježava točno godinu dana od dvoboja u kojem je Hrvatska 9. prosinca 2022. izbacila najvećeg favorita turnira i tako još jednom zadivila svijet.

Bio je to veličanstven dan za hrvatski nogomet, ili kako ga je izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice nazvao - Dan nogometne zahvalnosti.

- Ovo je povijesna pobjeda za hrvatski narod, ovo nam treba. Izbacili smo najvećeg favorita, ovo je Hrvatska, ovo je hrvatska reprezentacija, kad treba, kad je najvažnije. Ponos, hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvati uvijek uspiju. Ponos do neba - govorio je tada Dalić.

Podsjetimo se malo na samu utakmicu. Hrvatska i Brazil su tijekom regularnih 90 minuta igrali bez pogodaka, a u našim redovima posebno su briljirali desni bek Josip Juranović i vratar Dominik Livaković. Brazilci su poveli u prvom produžetku, u 105. minuti pogotkom Neymara, a Hrvatska se vratila u drugom produžetku, točnije u 117. minuti pogotkom Petkovića, koji se godinu dana kasnije prisjetio tog pogotka.

- Često se sjetim te utakmice, a gol sam pogledao iz svih kuteva kamere. Taj se osjećaj ne može mjeriti ni sa čim, definitivno najbitniji gol u mojoj karijeri. Ušao sam 15 minuta prije kraja i dok nisam pohvatao ritam, izgubio sam dvije-tri lopte. Većina će igrača reći da je lakše početi utakmicu nego ući s klupe, ali kao i uvijek, držao sam glavu gore i imao sam samopouzdanja. Marquinhos je odbio loptu baš kako je trebalo i uljepšao život mnogim Hrvatima - rekao je napadač vatrenih.

09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Slavlje Brune Petkovica sa suigracima nakon postignutog gola. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za taj gol asistent je bio Brunin tadašnji suigrač iz Dinama, Mislav Oršić, koji je na lijevoj strani povukao kontru i dodao loptu u sredinu za Petkovića. Prisjetio se i Orša tog trenutka.

- Malo mi je cijela ta utakmica u magli jer sam bio bolestan prije toga, nisam bio na treningu prije i uopće nemam pojam o pripremi te utakmice. Kad sam ušao u igru par minuta prije kraja nadao sam se da ću imati jednu priliku da se nešto stvori. Dogodila se ta polukontra, oni su se sporo vraćali u obranu i vidio sam da je Bruno bio sam. Razmišljao sam samo da mu dodam što mirniju loptu i eto, Bruno je zabio i svi smo bili sretni - istaknuo je Oršić.

A nakon produžetaka Hrvatska i Brazil išli su na rulet raspucavanja s bijele točke. Hrvatska je iz svih kaznenih udaraca bila precizna, a Brazil je promašio dva. Jedan je Rodrygu obranio fenomenalni Livaković, a onaj drugi je promašio Marquinhos pogodivši vratnicu.

09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Često se sjetim te utakmice, to je jedna od najbitnijih utakmica u mojem životu. Uoči raspucavanja sam se dobro osječao jer sam dobro branio u utakmici, tako da mi je samopouzdanje bilo na nivou. Kad sam obranio prvi penal osjećao sam ponos i sreću jer sam znao da sam tom obranom olakšao suigračima. A kad je zadnja lopta pogodila stativu, jednostavno nisam znao kud bih od sreće. To je isto kao kad si dijete i zabiješ gol pa trčiš svukuda. Imam tu jednu sliku za cijeli život - rekao nam je nedavno Dominik Livaković.

Među izvođačima koji su iz jedanaesterca bili precizni za Hrvatsku (Vlašić, Majer, Modrić i Oršić), prvi na redu je bio Nikola Vlašić koji je autoritativno pogodio s bijele točke.

- Istina je da sam htio pucati prvi penal jer sam imao samopouzdanja da ću ga zabiti, nisam dvojio ni sekunde. Kad sam šetao od centra nisam mislio ni o čem drugom osim o tome da opucam točno tamo gdje sam zamislio. Odlučio sam gdje ću pucati dva dana prije utakmice i ta odluka je bila da pucam po sredini gola. Kad je lopta ušla u mrežu bio je to osjećaj sreće i ponosa, puno emocija - prisjetio se Nikola Vlašić.

Brazilska megazvijezda, Neymar, opisala je ovaj poraz protiv Hrvatske kao najteži u svojoj profesionalnoj nogometnoj karijeri.

- Bio je to udarac. Mislim da je to gore nego izgubiti člana obitelji. Bilo je teško oporaviti se. I dan danas, kada gledam snimke na društvenim mrežama, to me rastuži.

09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Neymar Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zanimljiv podatak koji će zauvijek ostati zapisan u knjigama svjetskih prvenstava je taj da je utakmica Hrvatske i Brazila prva utakmica u povijesti SP-a u kojoj je neka reprezentacija povela u produžecima, a da je onda suparnik uspio preokrenuti ishod.

Bilo je to tek šesto svjetsko prvenstvo za hrvatsku reprezentaciju, a već treći put da su se vatreni plasirali u polufinale. Taj podatak još više dobiva na važnosti kad uzmemo u obzir da je samo devet reprezentacija u povijesti ovog natjecanja bilo u tri polufinala. A od 1998., otkako se natječemo na Mundijalima, samo je Njemačka bila u više polufinala od Hrvatske.

O Hrvatskoj je taj dan pisao cijeli svijet, o maloj zemlji od četiri milijuna ljudi koja je s turnira kući poslala najnogometniju naciju svijeta. Nadamo se da ćemo tako oduševljavati svijet i za šest mjeseci na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.