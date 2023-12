Uefa donijela velike promjene u Ligi nacija. Ovo su potencijalni protivnici Hrvatske u novom izdanju

I dok nam je trenutačno većinom u fokusu Europsko nogometno prvenstvo iduće godine u Njemačkoj, posebno nakon prošlotjednog ždrijeba, Uefa je objavila bitne informacije za svoje drugo natjecanje reprezentacija – Ligu nacija. Nova, četvrta sezona igrat će se u drugom dijelu 2024. te u prvom dijelu 2025. godine, a najvažnije su novosti zanimljive promjene u formatu natjecanja.

Za razliku od dosadašnjeg formata Lige nacija u najjačoj ligi A, iz koje je samo po jedna reprezentacija iz svake skupine prolazila u završnicu, od idućeg će izdanja dvije reprezentacije iz svake skupine proći u daljnji dio natjecanja. To ujedno znači i da nokaut-faza više neće sadržavati samo polufinale i finale, već i fazu četvrtfinala, koja će se igrati na dvije utakmice, a bolje rangirana momčad bit će domaćin u uzvratnom susretu. Utakmice grupne faze igrat će se u rujnu, listopadu i studenome 2024. godine, četvrtfinalne utakmice na rasporedu će biti između 17. i 25. ožujka 2025. godine, a Final Four završnica s polufinalom i finalom tri mjeseca kasnije, od 2. do 10. lipnja.

GALERIJA Hrvatska izvukla tešku skupinu sa Španjolskom i Italijom

Podsjetimo, Hrvatska je doprvak posljednjeg izdanja Lige nacija nakon što je osvojila skupinu s Francuskom, Danskom i Austrijom, potom svladala Nizozemsku u polufinalu te tijesno izgubila od prvaka Španjolske u finalu nakon izvođenja jedanaesteraca. Taj plasman Hrvatsku, s ostalim sudionicima tog Final Foura, Španjolskom, Nizozemskom i Italijom, stavlja u prvu jakosnu skupinu lige A. U drugoj su jakosnoj skupini najjačeg društva Lige nacija Portugal, Belgija, Danska i Mađarska, u trećoj su Njemačka, Francuska, Švicarska i Poljska, a u četvrtoj Bosna i Hercegovina, Srbija, Škotska i Izrael. Ždrijeb će se održati 8. veljače 2024. godine u Parizu.

Prema rasporedu ovih jakosnih skupina, trenutačnim vrijednostima reprezentacija i njihovu rangu na Fifinoj ljestvici, za Hrvatsku bi u ovom scenariju najlakša bila skupina s Mađarskom, Poljskom i Izraelom, a najzahtjevnija s Portugalom, Francuskom i Srbijom.

VEZANI ČLANCI:

Četvrta sezona Lige nacija imat će utjecaj i na kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U europskim kvalifikacijama za Mundijal bit će 12 skupina po pet reprezentacija. Pobjednici skupina plasirat će se izravno na SP, dok će 12 drugoplasiranih reprezentacija ići u doigravanje, ali uz njih i četiri najbolje rangirane reprezentacije u Ligi nacija koje nisu uspjele biti prve ili druge u skupini kvalifikacija. Od tih 16 momčadi u doigravanju kreirat će se četiri miniturnira po četiri reprezentacije te će pobjednik svakog od tih turnira ostvariti plasman na Svjetsko prvenstvo.

U dosadašnje tri sezone Lige nacija trofej pobjednika osvajali su Portugalci, Francuzi i Španjolci. Što se tiče nagrada, Hrvatska će, kao i ostale momčadi, za sudjelovanje u najjačem društvu Lige nacija dobiti 1,5 milijuna eura, a cjelokupni pobjednik turnira dobit će 10,5 milijuna eura.