Godina nakon KHL-a bila je užasno teška...

Još je jedna sezona za hokejaše Medveščaka završila, nažalost, Linz je u četvrtfinalu EBEL-a bio bolji s 4-2 u seriji. Šteta jer medvjedi su dobili prve dvije utakmice, a onda se u iduće četiri raspali u obrani, a bez toga protiv najefikasnije momčadi lige nije išlo.

Unatoč ispadanju, navijači su svoje ljubimce u utorak pred Ledenom u špaliru ispratili pljeskom.

Predsjednik kluba Damir Gojanović bio je nesretan zbog ispadanja, ali i ponosan što je iza kluba deveta uspješna sezona na top nivou (prvo četiri u EBEL-u, potom četiri u KHL-u, a sada i povratnička u EBEL-u).

Bez novca za marketing

– Kada uđeš u doigravanje, naravno da porastu apetiti, da želiš što više. Doveli smo pojačanja za play-off, imali podršku sponzora koji su željeli da napravimo nešto više, ali nažalost, raspali smo se fizički, u tom segmentu izgubili smo dvoboj s Linzom. Imali smo dva potresa mozga, još neke ozljede, i to je presudilo. Ali uspjeh je što smo uopće došli do doigravanja, i to sa sjajne pete pozicije. A uz talijanski Bolzano jedina smo momčad koja se ugurala u osam u austrijskoj ligi – rekao je Gojanović i dodao:

Godina je bila jako teška, opet smo sve pokretali od nule, ali na kraju smo uspjeli napraviti dobar posao. Zahvalio bih se Gradu i gradonačelniku, bez njih ne bismo imali gdje igrati. Hvala i sponzorima koji su prepoznali naš projekt, a nadam se da ćemo sljedeće godine uloviti još neke austrijske sponzore koji su na hrvatskom tržištu.

Mnogi su se pribojavali da će razmažena zagrebačka publika prestati dolaziti na hokej poslije izlaska iz superjakog KHL-a, no ova je sezona potvrdila da navijači vole i EBEL.

– Publika nas je opet podržala, potvrdilo se da imamo bazu koja voli hokej i koja dolazi na utakmice bez obzira na ligu. Za još više publike trebalo nam je više marketinga, no nismo imali novca za to. Ja sam na kraju zadovoljan, na kraju je ispala uspješna sezona – kaže Gojanović i dodaje:

– Neki su možda mislili da ćemo se nakon iskustva u KHL-u prošetati ovom ligom, no to baš i nije tako. Sistem bodovanja igrača u EBEL-u je drukčiji, morali smo imati puno više igrača s hrvatskom putovnicom. No to pravilo je dobro jer ove smo sezone dobili standardne igrače u našim mladim Zagrepčanima Rosandiću i Jankoviću, a u igru su ulazili i Fičur, Pužić... Stvorit ćemo za sljedeću sezonu jednu napadačku liniju samo s domaćim dečkima. To je najveći uspjeh.

Navijači ove godine nisu mogli gledati medvjede na Winter Classicu na Šalati, predsjednik je objasnio zašto taj događaj nije realiziran.

– Šalatu ove godine jednostavno nismo mogli financijski popratiti, taj event je skup, a teško je lovu vratiti kroz ulaznice. Morali smo ove sezone biti jako racionalni s novcem, a igranje u Domu sportova nama je najjeftinije. No možda već sljedeće godine vratimo Winter Classic na Šalati – poručio je Gojanović.

Imaju ugovor za 2018./19.

Iduća sezona EBEL-a kreće početkom rujna, Medveščak već ima potpisan ugovor s ligom, a klub želi potpisati i produljenje ugovora s najboljim igračima iz ove sezone. Vidjet ćemo hoće li ostati i trener Doug Bradley, iskusni stručnjak koji je spasio sezonu nakon odlaska Gordieja Dwyera.

– Vidjet ćemo, ne znam odgovor na pitanje hoću li biti ovdje i sljedeće sezone – kaže Bradley.