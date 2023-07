Stravična smrt čuvenog sportaša i reprezentativca: Poginuo je u teškoj prometnoj nesreći

Mike Hammond, 33-godišnji reprezentativac Velike Britanije u hokeju na ledu, poginuo je u teškoj prometnoj nesreći. Kako prenose kanadski mediji, Hammond je u bio Kanadi, zemlji u koju je došao kao dječak sa svojom obitelji, kada je u skopocjenom Porscheu izgubio kontrolu te sletio s ceste.

Automobil se nakon toga zabio u drvo, a nesretni hokejaš poginuo je na licu mjesta. NIje poznato je li u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola. olicija i mrtvozornička služba još uvijek istražuju što je uzrokovalo sudar i Hammondovu nesretnu smrt.

Hammond je u karijeri igrao za brojne klubove u Švedskoj, Danskoj i Njemačkoj, a sportski put ga je 2016. odveo u Veliku Britaniju gdje se ubrzo dokazao i postao jedan od najboljih igrača, što mu je donijelo poziv u reprezentaciju.

Za Veliku Britaniju nastupio je na dva svjetska prvenstva u hokeju na ledu, 2019. te 2021. godine. Hokejaški savez Velike Britanije oglasio se povodom ove tragedije.

- Hokejaši Velike Britanije shrvani su objavom da je napadač Mike Hammond preminuo. Mike je bio cijenjeni suigrač iz Velike Britanije, voljeli su ga mnogi i bio je dio britanske obitelj - stoji u priopćenju.

