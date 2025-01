Gdje su sada? 10 najdražih suigrača Lionela Messija iz njegove karijere

Lionel Messi je dijelio teren s nekim legendarnim nogometašima od Barcelone preko PSG-a do Inter Miamija, ali s kim je najviše volio igrati? Prije dvije godine, kineska novinska kuća Titan Sports pitala je Messija s kim najviše voli igrati. Odabrao je ovih deset imena.

Ronaldinho

Messi je često govorio o tome što je značilo dijeliti teren s velikim brazilskim osvajačem Zlatne lopte kada se prvi put probio u Barceloni. Nakon što je napustio Barcu, kada je Pep Guardiola preuzeo vodstvo u ljeto 2008., Ronaldinho je proveo nekoliko godina u AC Milanu prije nego što je osvojio još trofeja u Brazilu s Flamengom i Atletico Mineirom.

Ovaj 44-godišnjak se umirovio 2015. nakon kratkog angažmana u Fluminenseu, ali još uvijek igra humanitarne utakmice legendi. Čini se da uživa u svom post-nogometnom životu, kao što se uvijek činilo.

Deco

Osim što je radio kao agent zvijezdama, uključujući Raphinhu, Deco je bio i sportski direktor Barcelone od 2023.

Još nije bio imenovan za tu ulogu kada je Messi odabrao Inter Miami umjesto povratka na Camp Nou tog ljeta, ali održava blizak odnos sa svojim bivšim suigračem i priželjkuje neku vrstu ponovnog okupljanja jednog dana.

"Messi će sigurno odigrati oproštajnu utakmicu u Barceloni, ali kada će to biti, ne znamo", rekao je Deco za brazilski magazin Lance.

“On će uvijek biti najveći idol u povijesti kluba. Klub je imao velike idole, poput Johana Cruyffa, Ronalda, ali on je možda najveći.”

Samuel Eto'o

Nakon što je dosegao vrhunac osvajanjem uzastopnih trostrukih naslova s dva različita kluba, Eto'o je kasnije igrao za Anži Makhachkalu, Everton, Sampdoriju, Antalyaspor, Konyaspor i konačno Qatar Sports Club. Umirovio se 2019., a nekoliko godina kasnije izabran je za predsjednika kamerunskog Nogometnog saveza, gdje je dospio na naslovnice zbog skandala. Prvo se pojavila snimka kako se upleo u nekakve probleme tijekom Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, zatim je dobio Fifinu šestomjesečnu zabranu posjećivanja utakmica zbog “uvredljivog ponašanja i kršenja načela fair playa” vezanih uz incident na Svjetskom prvenstvu za žene do 20 godina 2024.

Luis Suarez

Urugvajac je izravno u kombinaciji s Messijem postigao više od stotinu pogodaka, što je znatno više od bilo kojeg drugog suigrača. Ponovno se našao s Messijem na suncu u Miamiju prošle godine i čini se da uživaju u svojim zajedničkim završnim igračkim godinama u MLS-u.

Andres Iniesta

Nakon što je 2018. proglasio kraj svoje legendarne Barcelonine karijere, Iniesta je nastavio igrati još šest godina; pet u Japanu s Vissel Kobeom i jednu u UAE s Emirates Clubom. Postojalo je kratko razdoblje koje je ova ikona i osvajač Svjetskog prvenstva sa Španjolskom, provela bez kluba, a u listopadu je u suzama najavio svoje konačno povlačenje.

“Jedan od suigrača s najviše magije i s kojim sam najviše uživao igrati - napisao je Messi na društvenim mrežama.

Ovaj 40-godišnjak neće gubiti vrijeme i izrazio je želju da u budućnosti dođe na klupu Barcelone.

Xavi Hernandez

Legendarni veznjak vratio se u Barcelonu 2021. i odveo je svoj klub iz djetinjstva do naslova La Lige 2022.-23. Ali treća godina nije baš išla po planu. Trenutačno je bez posla, ali nedavno izvješće u španjolskom izdanju Marca sugerira da 45-godišnjak čeka priliku da trenira "europski klub sa aspiracijama i srednjoročnim projektom."

Sergio Busquets

Poput Suareza i Jordija Albe – koji nisu baš uspjeli ući u Messijevu listu favorita svih vremena – Busquets se ponovno nalazi uz Barceloninog najboljeg strijelca svih vremena u Miamiju. Baš kao i Messiju, Suarezu i Albi, ugovor veteranskog veznjaka s momčadi MLS-a istječe na kraju ove sezone. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li bivša Barcina 'četvorka' produžiti ostanak.

Neymar

Brazilac je napustio PSG s Messijem u ljeto 2023. godine, napravivši veliki transfer u Al-Hilal koji se na kraju pretvorio u apsolutnu katastrofu. Ozljede su ograničile Neymara na samo 428 minuta tijekom dvije sezone u saudijskoj profesionalnoj ligi.

“Neymar više ne može igrati na razini na koju smo navikli. Stvari su mu postale teške, nažalost,” izjavio je šef Al-Hilala Jorge Jesus, objašnjavajući svoju odluku da otkaže suradnju s Brazilcem za ovu sezonu.

Romantični povratak u dječački klub Santos navodno je neizbježan. On još uvijek ima samo 32 godine i volio bi još jedan posljednji ples na Svjetskom nogometnom prvenstvu sljedeće godine; može li povratak kući biti ono što mu treba da ostavi pakao zbog ozljede iza sebe i vrati se na prijašnju razinu?

Zlatan Ibrahimović

Vjerojatno najveće iznenađenje na Messijevom popisu, Ibrahimović je osvojio naslov prvaka La Lige u svojoj jedinoj sezoni uz Argentinca u Barceloni, ali je poznato da se nije uspio spojiti s Pepom Guardiolom. Očito Messi nije previše zabrinut zbog vibre u autobiografiji ovog Šveđanina s posebnim karakterom. “Messi je počeo govoriti neke stvari”, napisao je Ibrahimović:

“Lionel Messi je nevjerojatan. On je potpuno nevjerojatan. Pridružio se Barçi kad je imao 13 godina. Odgojen je u toj kulturi i nema problema s tim školskim sra..m. Ali sada sam ja bio tu i zabijao sam više golova od njega. Otišao je do Guardiole i rekao: ‘Ne želim više biti na desnom krilu, želim igrati u sredini napada. Ja sam bio napadač. Guardiola ipak nije mario za to. Promijenio je taktičku formaciju. Guardiola ga je morao poslušati. Ali mislim, hajde, zabio sam hrpu golova u Barci, a također sam bio i prilično sjajan.”

Ibra je otišao u mirovinu u dobi od 41 godine 2023., ali još uvijek služi u AC Milanu kao 'stariji savjetnik'.

David Villa

Nakon što je pomogao Atletico Madridu da osvoji naslov La Lige na račun Barcelone 2013.-14., Villa je krenuo MLS-om devet godina prije Messija – i bio je iznimno uspješan za New York City FC, zabivši 80 golova u 126 nastupa za klub. Najbolji španjolski strijelac svih vremena otišao je u mirovinu 2019. nakon epizode s Iniestom u Vissel Kobeu.

Otkako je objesio kopačke, uglavnom živi 'ispod radara' ali je i dalje aktivan u sportu kao poduzetnik. Vlasnik je DV7 grupe koja upravlja s više nogometnih akademija u zemljama uključujući SAD, Portoriko, Španjolsku, Japan i Dominikansku Republiku. Villa također radi kao potpredsjednik niželigaša CF Benidorma.