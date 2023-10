Fury priznao: 'Ovo nije bilo u scenariju! Jedan od najtežih mečeva u posljednjih 10 godina'

Francis Ngannou je u boksački meč protiv aktualnog prvaka WBC-ove teške kategorije, Tysona Furyja, ušao kao izrazit "underdog". Nitko mu nije davao puno šanse, no bivši prvak UFC-a pokazao je koliko su bili u krivu. Ne samo da je poslao Furyja u nokdaun u 3. rundi , već je odboksao svih deset i izgubio podijeljenom odlukom.

Nakon meča je Francisovu izvedbu pohvalio i sam Fury koji je u iznenađujuće tijesnoj i za njega šokantnoj borbi uspio zadržati pojas. ‘‘Ovo definitivno nije bilo u scenariju. Francis je odličan borac, jak je i snažno udara. Puno je bolji boksač nego smo svi mislili da će ikada biti", kazao je Fury o Francisu kojem je ovo prvi profesionalni boksački meč.

Ipak, oni koji su pratili karijeru Francis Ngannoua, znaju da je kroz svoju MMA karijeru tehnički brusio zanat. Od borca izrazito jakog udarca bez gotovo ikakve tehnike, do osvajanja pojasa pobjedom nad Miočićem bitno je napredovao. Sada je ponovo učinio korak naprijed te pokazao vještinu i srce.

"Jako je nezgodan protivnik i dobar udarač, jako ga poštujem! Poštovao sam ga prije borbe, a poštujem ga i sada nakon borbe. Iznenadio me svojim čudnim stilom i time što nije konstantno išao prema naprijed. Stajao je dalje od mene, čekao je moje udarce i pokušavao je kontrirati. On je dobar borac i pružio mi je jedan od najtežih mečeva u posljednjih deset godina", priznao je "Gypsy King".

Kratko je komentirao i nokdaun u 3. rundi, jedini u meču. Premda se Fury odmah pridigao i dao si vremena puštanjem brojanja, vidjelo se njegovo iznenađenje nakon direktnog sukoba s čistom snagom Ngannouovog udarca. "To je dio boksa. Ponovo me udarac zahvatio po stražnjem dijelu glave. Nisam bio pretjerano uzdrman, sve je bilo okej i ustao sam se", rekao je Fury.

Dva suca su meč dala Furyju, no jedan ga je bodovao u korist Ngannoua. Fury nije želio previše govoriti o sucima i njihovom bodovanju, ali kazao je kako im ništa ne zamjera. ‘‘Ne znam je li bilo tako blisko, ali došao sam do pobjede i to je najbitnije‘‘, zaključio je Britanac. Ovo mu je 34. pobjeda u karijeri, a idući meč bi trebao biti onaj protiv Oleksandra Usyka za ujedinjenje svih teškaških pojaseva.

