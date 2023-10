Ngannou pred astronomskom zaradom. Dobit će 16 puta više nego u posljednjoj MMA borbi

Dva najveća teškaša današnjice, boksač Tyson Fury (35) i MMA borac Francis Ngannou (37), sučelit će se u subotu navečer u Riyadu u najiščekivanijoj borbi godine. A borbe između boraca dvaju različitih borilačkih umijeća u pravilu su privlačile veliku pažnju ma koliko bizarne bile. A jedna od najbizarnijih crossover borbi bila je i prva koja je imala predznak svjetskog spektakla, megdan između najpopularnijeg boksača svih vremena Muhammada Alija i japanskog kečera Antonija Inokija.

"Vratite nam novac"

A zbilo se to daleke 1976. godine u Tokiju kada su organizatori poželjeli da tada u Japanu iznimno popularni Inoki bude taj koji će dobiti borbu što se, dakako, Aliju nije nimalo svidjelo. A da bi se spasio od boksačevih direkata, krošea i aperkata, Inoki je odlučio najveći dio borbe provesti na leđima i iz te pozicije udarati Alija po nogama čim bi mu se ovaj približio.

GALERIJA Hrgović pobijedio nokautom u posljednjoj rundi i postao izvanredni prvak teške kategorije (IBF)

Inoki je bio ljut jer mu nisu dozvolili da Alija hvata u hrvačke zahvate, no još ljući bili su gledatelji u Nippon Budokan Areni koji su počeli borce u ringu gađati svime što bi im došlo pod ruku pri tome skandirajući: "Vratite nam novac, vratite nam novac!"

S obzirom na to da ovdje navodimo borbe boksača protiv majstora ostalih vještina, još bizarnija bila je borba na newyorškom Shea Stadiumu u kojoj su se nadjačavali hrvač Andre the Giant i Chuck Wepner. A on je u ovu borbu ušao godinu dana nakon što je preživio 15 rundi protiv Alija te je kao takav poslužio Sylvesteru Stalloneu kao inspiracija za film "Rocky". U toj borbi svaku potencijalnu situaciju za veliko kreševo sudac bi prekidao sve dok Andre the Giant nije Wepnera podigao i bacio iz ringa, preko konopaca.

Najprodavanija borba između nekog boksača i borca koji to nije bila je ona između nepobijeđenog boksačkog šampiona Floyda Mayweathera i ponajveće UFC-ove zvijezde Conora McGregora. Zbilo se to 2017. u Las Vegasu, dvije godine nakon što se Mayweather umirovio, što ga nije omelo da McGregoru očita lekciju.

VEZANI ČLANCI:

Ispočetka je Irac još i izgledao dobro, ali samo dok ga Mayweather svojom znalačkom defenzivom nije izmorio. Kada se on počeo uistinu boriti, McGregor je počeo primati udarce, a u 10. rundi borba je postala jednosmjernom ulicom pa je sudac Byrd milostivo za MMA zvijezdu prekinuo tu borbu. A ona je Mayweatheru donijela zaradu od 100 milijuna USD, pobijeđenom McGregoru 30 milijuna, a obojica su još zaradila poprilično i povrh toga.

Zanimljiva je bila crossover avantura boksačkog olimpijskog pobjednika iz 1988. Raya Mercera. U njegovu prvom takvom nastupu MMA borac Kimbo Slice vrlo ga je brzo ugušio, u borbi za koju je mislio da će biti boksačka, no dvije godine kasnije posve drugačija slika. Mercer je ušao u kavez bivšem UFC-ovu prvaku Timu Sylviji i nokautirao ga desnim krošeom u devetoj sekundi borbe.

Još jedan profesionalni boksački prvak okušao se u borbi s hrvačem. Bio je to Trevor Berbick, teškaš koji je pobijedio, doduše ostarjelog, Alija i izgubio od Mikea Tysona. Uvjeren da ga čeka meč boksača protiv hrvača, Berbick se iznenadio kada ga je kečer Nobuhiko Takada počeo udarati po nogama. Amerikanac se požalio, još u ringu, da takva pravila nisu dogovorena, no sudac u ringu ostao je nijem. Umjesto da se tuče, Berbick je nastavio protestirati pa je primio više od 10 udaraca u nogu u manje od cijele runde te se okrenuo i odšepao iz ringa pa je borba imala neslavan završetak.

VEZANI ČLANCI:

Neslavno se proveo i bivši WBC-ov poluteškaški prvak Saad Muhammad koji je 1992. u očaju osobnog bankrota pristao na borbu s japanskim hrvačem Tamurom kojem su trebale 34 sekunde da pobijedi gušenjem. A slično se proveo i Art Jimmesron, boksač s 15 profesionalnih pobjeda, koji se na prvoj, povijesnoj, priredbi UFC-a namjerio na Brazilca Roycea Gracieja. Čovjek je u borbu ušao s jednom rukavicom i planom da s tom lijevom rukom udara prednje direkte a da borbu dovrši golom šakom. No jedino za što je upotrijebio tu šaku bilo je tapkanje nakon dvije minute borbe protiv majstora tada još misterioznog brazilskog džiju-džicua.

Holyfield se tukao s 59

A jedan od najuspješnijih MMA boraca u borbi s boksačem bio je Anderson Silva koji je u lipnju 2021. pobijedio Julija Cesara Chaveza Juniora, bivšeg WBC-ova srednjaškog prvaka, sina meksičke boksačke legende Julija Cesara Chaveza. Anderson je bio agresivniji i, iako nije dominirao, učinio je dovoljno da pobijedi podijeljenom sudačkom odlukom.

VEZANI ČLANCI:

Uz čast iznimkama, sve je najčešće ovisilo o dogovorenim pravilima. Ako su ona bila boksačka, onda su dominirali boksači. To se očekuje i od Furyja ove subote pri čemu (ni)je jasno zašto je Ngannou pristao na boksačku borbu, a u karijeri nema ni jedan boksački meč. Zacijelo više zbog ponuđenih 10 milijuna dolara nego zbog vjere da on tu nešto može učiniti. Uostalom, u svojoj posljednjoj MMA borbi zaradio je "samo" 600.000 USD.

Novac je očito bio razlog i za poražavajući nastup Evandera Holyfielda u boksačkom meču protiv 44-godišnjeg MMA borca Vitora Belforta. No za taj tehnički nokaut kriva je i godina proizvodnje jer je "The Real Deal" nastupio mjesec dana prije svog 59. rođendana.

U posljednje vrijeme na crossover borbama proslavio se YouTuber s boksačkim predznanjem Jake Paul koji je u boksačkim mečevima pobijedio trojicu dobrih MMA boraca Bena Askrena, Natea Diaza i Tyrona Woodleyja (dvaput).

VIDEO Alistair Overeem posjetio dubrovačke borkinje i borce i odradio zajednički trening