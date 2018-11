Francuzi bjesne na Twitteru: Sramotno smo se ponijeli prema Hrvatima!

Tek što je Hrvatska u Lilleu osvojila Davisov kup, tisuće ljudi iz čitavog svijeta je na Twitteru čestitalo našim tenisačima na velikom i zasluženom uspjehu. Divne riječi su uputili i brojni Francuzi, koji su se silno naljutili na vlastitu televizijsku postaju.

Naime, koliko smo uspjeli shvatiti iz njihovih objava, čelnici televizijskog kanala France TV Sport su naprosto odlučili da neće prenositi dodjelu trofeja, što je tamošnje gledatelje razbjesnilo.

- Francuska nije pobijedila pa je netko odlučio da je besmisleno prenositi dodjelu. Kakav sramotan nedostatak poštovanja - napisao je jedan od korisnika Twittera na čije se riječi nadovezao sljedeći ljutiti gledatelj:

- Francusku televiziju može biti sram što je odlučila ne prenositi dodjelu. Time se iskazalo totalno nepoštovanje prema Hrvatima čija je predsjednica doputovala navijati za svoju reprezentaciju za razliku od Emmanuela Macrona - napisao je.

Naravno, mnogi su se korisnici te društvene mreže prisjetili i finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, te su čestitali hrvatskoj teniskoj reprezentaciji što je uzvratila Francuzima za poraz na travnjaku.

Pogledajte u nastavku samo dio tih objava:

A notre détriment même si on a gagné la Coupe du monde de football, les Croates auront pleinement fêter leurs héros 🙄 #FRACRO #DavisCup — Patrice Touchard (@PatriceTouchard) November 25, 2018

Honte à @France2tv qui ne diffuse pas la remise de la coupe Davis parce que la France a perdue.

Irrespect total envers ka #Croatie dont la présidente avait fait le déplacement contrairement à #Macron@francetvsport #DavisCup #CoupeDavis #coupedavis2018 #France2 — Yann A. ن (@yann312) November 25, 2018

You feel like Croatia would’ve been very hard to beat, and could’ve built a streak of #DavisCup wins if it wasn’t ending. Super strong team, getting better and better. — Jedd Zetzer (@JeddZetzer) November 25, 2018

Le tennis Croate venge le foot ! Bravo, rien à dire, victoire sans appel 3/1 #FRACRO #DavisCup pic.twitter.com/Wq82eIDALJ — Matthieu Kalita (@kalitamatt) November 25, 2018

Honteux de ne pas montrer la remise de la coupe sous prétexte que la France a perdu. Très belle Croatie, victoire méritée. #coupedavis2018 #DavisCup @francetvsport @FFTennis — Coralie DLM (@Malidlm) November 25, 2018

Dopo il mondiale la Croazia si prende la rivincita sulla Francia in #DavisCupFinal #DavisCup @DavisCup 🎉🎉🎉💪🏻 — Stefania Carminati (@stefy8917) November 25, 2018

@LaurentVergne @carole_bouchard @arnaudclement @LLuyat Normal de pas diffuser la remise de la coupe parce que la France a perdu !? C’est ça les valeurs du sport? @francetvsport #DavisCup — StephLassoieHermant (@yagoua) November 25, 2018

Les frouzes ont le seum et ne diffusent même pas la remise du trophées aux valeureux croates 😂😂😂 #seum #frouzes #daviscup @francetvsport — MysteryMan (@MysteryJo1) November 25, 2018

Merci les Bleus de nous avoir fait vibrer pendant 3 jours ! Bravo à vous ! 3-1 pour la Croatie pour cette dernière @DavisCup toute en émotion ! #TousEnBleu #DavisCup Bravo les croates. 🇫🇷👏🏻🎾😢 Au revoir la Coupe Davis ! @p2hugz @nmahut @tsonga7 @la_pouille @jimchardy pic.twitter.com/P7DHLlbyw0 — Vanessa de BROUCKER (@Vedebe) November 25, 2018

On peut faire les mauvais joueurs autant qu'on veut, mais les croates ont quand même été monstrueux. Ils ont mérité de gagner et ça on ne peut pas leur enlever. Un grand bravo à eux. #FRACRO #CoupeDavis #DavisCupFinal #DavisCup — L'Esprit Créatif (@Lys_Ka) November 25, 2018