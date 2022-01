FOTO Poznata novinarka prozvala Novaka pa otkrila: Prijetili su mi genocidom nad mojom djecom

Novinarka regionalne N1 televizije, koja je u sklopu globalne mreže CNN-a, napala je Novaka Đokovića na Twitteru. Naime, kao što smo neki dan pisali, Novak je bio na misi na kojoj je primio pričest iz iste žlice kao i ostali vjernici.

Nakon dramatičnog finala Danila Medvedeva i Rafaela Nadala u kojemu je slavio Španjolac osvojivši Australian Open, ali i povijesni 21. Grand Slam, ova se novinarka oglasila na društvenoj mreži prije toga meča, a to se nije svidjelo Novakovim obožavateljima.

Inače, Ika je rođena u Travniku, odrasla je u Nizozemskoj, a živjela je u Austriji, Hrvatskoj, Kubi, Španjolskoj... Specijalizirala se za praćenje vanjskopolitičkih tema s naglaskom na protekli rat u BiH.

- Nevjerojatno, cijepljeni Nadal je protutnjao pored Berrettinija i upravo se plasirao u svoje šesto finale Australian opena, pa mu sada samo pobjeda nedostaje do 21. Grand Slam trofeja. A u međuvremenu, Novak Đoković liže istu žličicu s 200 ljudi - napisala je ona, ali kada su mediji počeli prenositi taj Twit, obrisala ga je.

Novinarka koja je prozvala tenisača na kraju je izbrisala tvit jer je prema njezinim riječima primila brojne prijeteće poruke.

Just got bullied into deleting a tweet on #NovakDjokovic and his unsafe #covid practices. I never get bullied into anything. But I DO MIND receiving 100 threatening texts within 30 min about 'new genocide against my children'. Are you guys insane? @DjokerNole manage your fandom!