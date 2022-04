FOTO Navijači Hajduka nisu mogli vjerovati kad su ga vidjeli: Sam navijao za Dragovoljac

Hrvatski dragovoljac bio je četiri minute do velikog iznenađenja na Poljudu, ali Hajduk je zahvaljujući Marku Livaji pobijedio 2:1 i ispratio momčad iz Sigeta u Drugu HNL jer ni matematički više ne može do ostanka u Prvoj. A ispratio ih je i jedan vjerni navijač.

Doslovno, na južnoj, gostujućoj, tribini stadiona u Splitu našao se jedan muškarac srednjih godina, a društvo su mu radili jedan redar i dva policajca. Na ogradu je postavio transparent Hrvatskog dragovoljca, ispod kojeg je pisalo Ivankovo.

To je ljubav prema klubu, to se ne može negirati! Šteta je što iduće sezone neće biti prilike gledati ga protiv najjačih u Hrvatskoj. No, za to je kriv prvi dio sezone, u kojem se praktički Dragovoljac oprostio od ostanka u ligi.

Tijekom zimske stanke stigla su devetorica igrača Rijeke na posudbu, krenuli su i bolji rezultati, čak je "skinut skalp" Rijeci (2:1), kao i neki drugi pozitivni rezultati, no to nije bilo dovoljno da bi se ugrozila pretposljednja Istra.