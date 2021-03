FOTO 'Kraljice šoka' na pripremama pokazale kako se služe puškama

Rukometašice Hrvatske u nedjelju završavaju sedmodnevne pripreme u Poreču. S obzirom na to da zbog koronavirusa nije bilo igračica Lokomotive, ali ni njihova trenera, ujedno i izbornika Nenada Šoštarića, pripreme je vodila Snježana Petika.

– Radilo se jako i naporno. Svaki dan imale smo po dva treninga, ujutro i navečer, i to svaki po dva sata. Nije bilo “laganini”. To što smo osvojile brončanu medalju na Europskom prvenstvu ne znači da sada možemo slabije raditi – rekla je Valentina Blažević, srednja vanjska hrvatske reprezentacije.

Vale: Moj tim uvijek slavi

Kako se ovaj vikend održavaju ženske kvalifikacije za odlazak na Olimpijske igre u Tokio, a počinju i pretkvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Španjolsku, koje je u prosincu ove godine, Hrvatska jednostavno nije mogla naći suparnice za prijateljsku utakmicu. Tako su naše igračice umjesto prijateljske utakmice međusobno odigrale natjecanje u paintballu.

– Otišle smo u obližnji adrenalinski park. Tamo je bilo svega, no kako nismo imale puno vremena, odlučile smo se za paintball. Podijelile smo se u dva tima i naravno da je moj pobijedio, u njemu smo bile mi iskusnije igračice – Krsnik, Mičijević, Pijević – istaknula je Valentina.

Nadam se da nije bilo ozbiljnih ozljeda?

– Naravno da nije. Malo smo se ipak i pazile jer su nam rekli da može biti opasnih modrica – istaknula je Blažević.

Jeste li prvi put igrale paintball?

– Da, ovo mi je bio prvi put, ali kako sam talentirana za sve sportove, tako sam valjda i za paintball – rekla je u šali Valentina, koja igra u Rumunjskoj.

– U nedjelju ću otići k svojima u Knin, a u ponedjeljak iz Splita krećem za Frankfurt pa potom za Cluj. Sada me čeka jak ritam jer moramo odigrati jako puno zaostalih utakmica i još k tome treba dodati utakmice drugog kruga. Mislim da moramo u dva mjeseca odigrati 15, 16 utakmica. Prije reprezentativne stanke igrale smo s klubovima iz vrha i sve smo to izgubile. Trenutačno smo na sredini, a slijede nam utakmice s puno lakšim suparnicama – zaključila je Valentina.

Od igračica koje su osvojile broncu u Poreču su bile Pijević, Ježić, Debelić, Mičijević, Vidak, Krsnik, Blažević i Milosavljević. Osim njih na pripremama su bile još podravkašice Ećimović, Karlovčan, Zadravec, Popović i Franušić, Guskić iz Bjelovara te dvije debitantice iz Umaga – Miočinović i Plahinek.

– Možda je i dobro da nismo imale nekakvu službenu utakmicu. Ovako je malo ipak opuštenija atmosfera. Igrale smo međusobno pa ni to nije bilo loše – rekla je Tea Pijević, vratarka koja nas je oduševljavala obranama na Europskom prvenstvu, posebice kada bi hvatala “žive” lopte.

Kako vam je bilo na paintballu?

– Super. Istrčale smo se dobra tri sata. Ne treba ni pitati je li moja ekipa pobijedila, ha ha. I meni, kao i većini djevojaka, ovo je bio prvi put da smo zaigrale paintball. Jasno, sve smo se maksimalno čuvale od ozljeda, a iz iskustva mogu reći da puno više boli kada vas pogodi rukometna lopta nego kuglica s bojom – istaknula je naša vratarka.

Ema s modricom

Nije bilo vremena za neke druge aktivnosti, no da ste imale vremena, što biste izabrale?

– Vožnju kartingom. Za to su bile sve cure, ali možda nekom drugom prilikom – istaknula je Tea.

Novo okupljanje reprezentacije već je za dvadesetak dana.

– Da, novo okupljanje je početkom travnja. Koliko znam, igrat ćemo prijateljske susrete s Nizozemkama, aktualnim svjetskim prvakinjama. Kako smo ih pobijedile na Europskom prvenstvu, sigurno će doći pune motiva. U međuvremenu, do ovog okupljanja, sve nas čekaju klupske obveze. Mislim da će moj klub odigrati tri ili četiri utakmice u ovih dvadesetak dana. Imale smo nekoliko kikseva, ali ništa strašno – rekla je Tea, vratarka mađarskog kluba Alba.

Ema Guskić dobro će zapamtiti igranje paintballa.

– Da, jedna kuglica pogodila me u nogu i sada imam “lijepu” modricu. No ništa strašno. Proći će. Meni je to bilo jako zanimljivo, brzo sam pohvatala pravila i brzo sam se “ufurala” – rekla je Ema.

Prvi put bili ste na pripremama?

– Prvi put s najboljom postavom. Bila sam ranije na jednim pripremama, ali na njima nisu bile ove igračice koje su osvojile broncu. Dobro su me primile i baš sam zadovoljna – istaknula je Ema.