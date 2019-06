Filip Hrgović u šoku: Ruiz nije bolji boksač od mene, a postao je svjetski prvak!

I u noći vlastite svadbene veselice, Filip Hrgović nije uspio pobjeći od svog posla odnosno boksa. Nakon što se dobro proveselio sa lijepom izabranicom svog srca Marinelom, obitelji, rodbinom i prijateljima, Hrga je u ranim jutarnjim satima, na poprištu svog ženidbenog pira, gledao meč između svjetskog teškaškog prvaka Anthonyja Joshue i izazivača mu Andyja Ruiza.

I baš kao i cijeli boksački svijet, i hrvatski teškaš bio je šokiran ishodom.

- Ne znam jesam li više u šoku što sam se oženio ili što je Joshua izgubio - počeo je šaleći se, da bi potom nastavio ozbiljno:

- Ovo je jedno od pet najvećih iznenađenja u povijesti teške kategorije. U rangu pobjede Bustera Douglasa protiv Mikea Tysona ili pak Hasima Rahmana protiv Lennoxom Lewisom. A sličan šok je boksačkom svijetu priredio i mladi Muhammad Ali u njegovom prvom meču sa Sonnyjem Listonom.

Više od samog Joshuina poraza, Hrgovića je iznenadio način na koji je on izgubio.

- Joshua je odveć lagano pao. Nije on primio neki prejak udarac, no nije imao rješenja. Ruiz je bio jako dobro pokriven i u svakom napadu ga je sasjecao. Bio je brži.

Ruiz je tako razotkrio Joshuine slabosti.

- Cijeli svijet je sada vidio Joshuine tehničke nedostatke i to što su ga cijelu karijeru gurali pa tako i na Olimpijskim igrama. On je svoje mečeve izvlačio sa svojom snagom, dobro je birao protivnike. I protiv Povetkina je bodovno gubio, ali se izvukao nokautom. S Takamom je prekinuta borba iako nije bilo za prekid. Joshua je dosta krut i iz te krutosti on širi te udarce pa oni nisu tehnički dotjerani. Diže bradu u svakoj izmjeni i bude dosta laka meta. Nema tu mekoću kretanja i udaranja i nema puno opcija u taktičkom smislu. On protivnike slama snagom, ali nema mogućnosti da se nadboksava. Krene i iznese nekog iz ringa, no u tehničkom dijelu osjeti se to što nije u boksu od malih nogu.

Razglabao je Filip s nama i o psihološkoj strani tog posrtaja velikog šampiona koji je postao nečija zlatna koka.

- Najbitnije u svemu jest da ga je pritisak pojeo. Išao se boriti s bucmastim protivnikom koji nije imao što izgubiti koji je ušao kao zamjena i kojem nitko nije davao izgleda da će izdržati par rundi. Gledano iz vlastite perspektive, pritisak je nešto najgore. On te može toliko umrtviti da ne prepoznaješ sam sebe. Joshua je postao idol i od njega se očekuju savršene izvedbe i savršeno ponašanje. On je jedan od najpopularnijih sportaša svijeta, lice današnjeg boksa, jedan od onih malobrojnih na kojima počiva popularnost današnjeg boksa. Nije lako nositi se s time ako morate svaki put briljirati.

Je li ovo početak preslagivanja teške kategorije na svjetskoj sceni, početak dijeljenja novih karata?

- Ovo je katastrofa. Njegov meč s Wilderom, koji je trebao vrijediti 100 milijuna dolara, visio je u zraku. Cijelu tu priču koja se oko toga stvarala Joshua je s ovim porazom zeznuo i cijeli bi se život mogao lupati po glavi.

S obzirom da dijeli promotora sa Joshuom (Eddie Hearn je Hrgovićev kopromotor), je li ovakav ishod loš i za Filipa?

- Ne znam je li loše ili dobro. Ja ionako najviše ovisim o sebi i imam dosta posla da dođem u poziciju da se borim za sam svjetski vrh. No, kada ja kažem da se mogu boriti sa svakim, ne govorim ja to napamet. Ruiz nije bolji boksač od mene. Bio je tek jedno mjesto ispred mene na rang-ljestvici, a ja sam trenutno 15.

Kada je Jarrell Miller uhvaćen u dopingu, u potrazi za novim protivnikom Eddieu Hearnu je nuđen i Filip Hrgović. I premda su to zagovarali sam boksač i njegov temeljni promotor Nisse Sauerland, Hearn nije prihvatio tu opciju.

- Mi smo se ponudili, no ja sam znao da do toga neće doći jer imam tek osam mečeva, a oni su trebali nekoga tko je poznat američkom tržištu.

Senzacija koju je priredio Ruiz potvrdila je Hrgovićevo stajalište da boks, barem kada je u pitanju teška kategorija, nema veze s izgledom.

- Neki su vrhunski teškaši izgledali kao da rade u dućanu na onom stroju za suhomesnate proizvode. Garry Cooney je bio boksač tog tipa, Larry Holmes također. Pored Andyja Ruiza, najsvježiji primjer je Tyson Fury. Boks je vještina, a ne isključivo snaga jer se ona može ukrotiti sa tehnikom, dobrim osjećajem i jakom psihom.

Dogodi li se doista uzvrat između Joshue i Ruiza, krajem godine u Engleskoj, tada bismo na istoj priredbi mogli vidjeti i Hrgovića.

- Vrlo vjerojatno da ću biti tamo. Uostalom, ionako je to bio i prvotni plan za mene da do kraja godine odradim još dva meča, a da taj drugi bude na priredbi na kojoj će nastupiti i Joshua.

