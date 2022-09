Nevjerojatna sreća za košarkašku reprezentaciju: Najveći konkurent izlazi iz kvalifikacija

Iznad Hrvatskog košarkaškog saveza ne prestaje lebdjeti sretna zvijezda, ona koja našu seniorsku reprezentaciju gura u povoljnije situacije. A najnovija odluka Fiba Europe da Poljska bude domaćin jedne skupine Eurobasketa 2025. godine "eliminirala" je tu uzletjelu reprezentaciju kao našeg najvećeg konkurenta u predkvalifikacijama za to natjecanje.

A taj četvrti domaćin trebala je biti Ukrajina no kako se ruskoj agresiji i domovinskom ratu Ukrajinaca ne vidi kraja, Fiba je morala tu situaciju presjeći i pronaći novog domaćina.

A nakon što se, pod maestralnim vodstvom hrvatskog stručnjaka Igora Miličića, Poljska plasirala u polufinale ovog Eurobasketa, morali smo se zapitati kakvi su nam uopće izgledi da mi tu Poljsku pobijedimo bez Bogdanovića, Zupca, Šarića, Simona i Hezonje, ako se zna da smo ju s njima jedva dobili u Varšavi (72:69). Dakako, ostaje nam još uvijek nadjačati Austriju i Švicarsku no to su ipak vidljivo slabije reprezentacije od uzletjele Poljske.

Premda iz Fibe o tome još nije došla službena potvrda logika stvari je takva da onaj koji je domaćin ne mora prolaziti kroz kvalifikacijsko sito i rešeto nego u istima sudjeluje bez imperativa postizanja traženog kvalifikacijskog rezultata.

Uostalom, takva je priča otprije poznata i u slučaju Cipra, jednog od četiri domaćina Eurobasketa 2025 koji igra predkvalifikacije u skupini s Portugalom, Bugarskom i Rumunjskom ali će, bez obzira na ishod utakmica u skupini, zaigrati na završnici.

Uostalom, i preostala dva domaćina sljedećeg Prvenstva Europe (Latvija, Finska) igrat će kvalifikacije za isto natjecanje (da bi imali kontinuitet reprezentativnih akcija) ali neće morati zadovoljiti kvalifikacijski prag pa će iz njihove skupine to mjesto zauzeti prvi sljedeći po plasmanu.

I nije ovo prvi put da nam se, kada je sudbina seniorske reprezentacije u pitanju, osmjehnula sreća. Naime, u kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju upali smo "ni krivi ni dužni" jer se dogodilo da je odlučeno da će tri, od četiri, domaćina turnira biti europske zemlje što je i Hrvatsku pomaknulo među kvalifikante i omogućilo da budemo i domaćin takvog turnira u Splitu. Druga je sad stvar što mi to domaćinstvo nismo uspjeli kapitalizirati i kvalificirati se za Toko no to je već priča o propuštenim velikim prilikama kakvu smo, uostalom, gledali i na ovom Eurobasketu.

>> Pogledajte i video: Hrvat na klupi Poljske nakon pobjede nad Dončićem