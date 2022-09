Finac koji je 'pokopao' hrvatsku košarku za VL: 'To je bio jedan od onih dana kada vam sve polazi od ruke'

I četiri dana nakon utakmice s Finskom, još nam odzvanjaju ona 43 koša koja nam je u osmini finala Eurobasketa utrpao Lauri Markkanen. Koliko god da je ovaj visoki (213 cm) i vrlo pokretljivi Finac imao svoj dan, ostaje činjenica da naši na njemu nisu napravili konkretniji prekršaj. Uostalom, čovjek nam je i sam u miks zoni dao do znanja da je hrvatska obrana ovaj put bila mekša.

– Bolju obranu igrali ste u Rijeci, u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.

No naglasio je i ovo:

– Kad sam ja u pitanju, ovo je bio jedan od onih dana kada vam sve polazi od ruke. No ponajprije moram zahvaliti svojim suigračima jer je naša lopta išla jako brzo, a ja sam dospijevao u jako dobre situacije.

Ne glumi zvijezdu

Je li vam to bila najbolja utakmica u karijeri?

– To treba netko drugi odlučiti. Ja svaku utakmicu igram maksimalno, a ovaj put bio sam u zoni.

Možda tome tako ne bi bilo da su mu naši sadašnji reprezentativci pristupili kao što su 2008., u olimpijskim kvalifikacijama, Nowitzkom pristupili Krešo Lončar i Marko Banić koji je napravio pet prekršaja na njemačkom asu u šest minuta. No s finskim asom naši su išli “ufino”, a zabijao je i preko svog novog suigrača Bojana Bogdanovića.

– Nije ovo prvi put da me Bojan čuvao. Osim u srpnju, dosta puta je to bilo i u NBA utakmicama.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Basketball - EuroBasket Championship - Round of 16 - Finland v Croatia - Mercedes-Benz Arena, Berlin, Germany - September 11, 2022 Croatia's Ivan Ramljak and Dario Saric in action with Finland's Lauri Markkanen REUTERS/Annegret Hilse Photo: Annegret Hilse/REUTERS

Za Bogdanovića ne prestaju glasine da će ga Utah do početka sezone s nekim razmijeniti. A za njega su zainteresirani klubovi kao što su LA Lakersi, Sunsi, Raptorsi, Knicksi, Mavericksi...

– Ne mogu to komentirati, no Bojan je sjajan igrač i volio bih ga imati za suigrača. Igrao sam protiv njega puno puta i uvijek nam je radio probleme. Naravno da bih volio takvog igrača imati uz sebe.

Za ovog kratkog razgovora Markkanen nam se učinio finim momkom, što nam je potvrdila i Antonela Pongračić (27), hrvatska volonterka koja je bila domaćin finskoj reprezentaciji.

– Koliko god da je zvijezda na parketu, toliko je običan izvan terena i među svojim suigračima. Osim visinom, doista se ničim ne izdvaja.

Simpatična Brođanka bila je u neobičnoj situacija. Prijavila se kao volonterka, ali nije dobila da bude domaćin hrvatskoj nego finskoj reprezentaciji, a ko za vraga te su se vrste susrele u osmini finala.

– Kada sam u busu rekla da sam iz Hrvatske, s kojom će igrati osminu finala, nije im bilo svejedno. A meni nije bilo svejedno kada su se svirale hrvatske navijačke pjesme, a i zezali su me neki prijatelji iz Hrvatske. Nažalost, jedna od mojih reprezentacija morala je ispasti. Osim toga, znam se dobro i sa Zrinkom iz HKS-a, a prvi pomoćnik Mulaomeroviću bio je Vladimir Krstić koji je postao trener mog kluba.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Basketball - EuroBasket Championship - Round of 16 - Finland v Croatia - Mercedes-Benz Arena, Berlin, Germany - September 11, 2022 Finland's Lauri Markkanen scores a basket REUTERS/Annegret Hilse Photo: Annegret Hilse/REUTERS

Ova diplomirana ekonomistica je “Antonela za sve” u Košarkaškom klubu Gorica.

– Taj posao marketing-administratora i osobe za odnose s javnošću dobila sam nakon niza godina volontiranja u košarci, a volontiram od 2015. i skupine Eurobasketa u Zagrebu. Bila sam i na dva Eurobasketa do 20 godina, Final Fouru Eurolige, volontirala sam i u Košarkaškom klubu Cedevita, a prošle godine sam u Splitu, za vrijeme olimpijskog kvalifikacijskog turnira, bila domaćin Njemačkoj.

A većinu toga platila si je sama pa tako u ovu avionsku kartu na relaciji Zagreb – Berlin.

– Meni je to gušt i ja na to gledam kao na neku vrstu ulaganja u sebe. Temeljem svog volontiranja dobila sam posao u Gorici. Negdje vas netko uvijek vidi.

A nas je pak prilično zanimalo što je u utakmici s Hrvatskom, odigranom još u skupini, vidio jedan od najboljih europskih trenera Dimitris Itoudis, zagrebački student na klupi reprezentacije Grčke. A taj stručnjak uživa veliku popularnost među grčkim navijačima, kojih je na utakmici bilo 5000, među kojima su mnogi pohitali po izbornikov potpis.

– U hrvatskoj reprezentaciji vidio sam igrače koji mogu igrati na visokoj razini, čak i oni koje dosad nisam poznavao.

'Hrvatska ima potencijal'

Je li to bila momčad za četvrtfinale?

– Ne znam, to ne mogu reći, nisam mađioničar. No uvjeren sam da imate potencijala, samo morate biti strpljivi.

A strpljenja će trebati i grčkom izborniku koji u studenom možda neće moći voditi kvalifikacijske utakmice svoje reprezentacije jer je postao zaposlenik turskog euroligaša Fenerbahçea.

– Velika natjecanja su sprint, a u brzini i mi treneri činimo pogreške. Što se pak tiče odnosa Eurolige i Fibe, ja se iskreno nadam da će obje strane sjesti i naći zajednički jezik tako da sve reprezentacije mogu imati svoje euroligaške igrače i trenere.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Basketball - EuroBasket Championship - Round of 16 - Greece v Czech Republic - Mercedes-Benz Arena, Berlin, Germany - September 11, 2022 Greece coach Dimitris Itoudis reacts REUTERS/Annegret Hilse Photo: Annegret Hilse/REUTERS

Problem, ali financijske prirode, mogao bi imati talijanski izbornik Gianmarco Pozzecco koji je nakon eliminacije Srbije dao svojim igračima karticu da se počaste. No, bez obzira na veliku pobjedu nad Grčkom, upustiti se u takvo što njemačkom izborniku Gordonu Herbertu nije palo na pamet.

– Neću dati svoju karticu igračima. Rekao sam im da imam iza sebe tri braka i da im se neće svidjeti ograničenje na njoj.

