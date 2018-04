Evo što bi Miočić napravio da mu je McGregor napao suprugu

Hrvatski borac Stipe Miočić nedavno je gostovao u studio ESPN-a u kojem je komentirao mnoge teme iz borilačkog sporta. naravno, jedna prilično aktualna jest McGregorovo ludiranje uoči UFC-a 223 u Brooklynu.

za one koji ne znaju, Conor McGregor, ekscentrični UFC-ov borac, došao je u New York kako bi se osvetio borcu Khabibu Nurmagomedovu koji je ranije napao njegova prijatelja Artema Lobova. Međutim, u divljačkom pokušaju osvete stradali su i nedužni borci.

McGregor se, naime, sa svojom svitom odlučio napasti autobus u kojem je bilo više boraca i ljudi koji su bili u njihovoj pratnji, a pritom su razbijeni komadići stakla ozlijedili borce Michaela Chiesu i Raya Borga, koji su morali otkazati svoje nastupe.

Miočićevi odgovori na pitanja vezana uz tu temu oduševili su fanove.

- Ja to nikada ne bih napravio. Razumijem da je stao u obranu svog prijatelja, ali ja isto tako razumijem da se to ne radi. Ljudi su ozlijeđeni. Ja uvijek nastojim napraviti pravu stvar, jer sam tako odgojen. Da sam napravio to što je McGregor napravio, majka bi me uništila, a supruga bi me ubila. Ja bih to napravio na drugačiji način, rekao je Miočić.

Voditeljicu bi zanimalo kako bi reagirao da je u napadnutom autobusu Stipe bio sa svojom suprugom.

- Uffff... Game over!, rekao je Miočić, aludiravši na to da bi mu se 'spustila roleta' te da bi izašao van na obračun s Mcgregorom. I, vjerujemo, Irac se u tom okršaju zasigurno ne bi dobro proveo...