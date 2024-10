Evo kako mlada Hrvatska sad može na Euro, poznate su reprezentacije koje joj prijete

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija za igrače do 21 godine nije uspjela izboriti izravan plasman na Europsko prvenstvo. Svoj put za smotru najboljih reprezentacija Starog kontinenta, Hrvatska će tražiti kroz dodatne kvalifikacije. Izabranici Ivice Olića u Koprivnici su pobojedili vršnjake iz Grčke (3:2). Imali su naši dečki prednost od 2:0, no dva su pogotka naše nade primile u nadoknadi prvog dijela i to u samo dvije minute! No, pobjedu našoj reprezentaciji donio je Luka Vušković pogotkom glavom u 76. minuti nakon ubačaja Zvonareka iz kornera. Naš je sjajni stoper tako nastavio igrati u vrhunskoj formi iz belgijskog prvenstva. Pokazala je naša mlada reprezentacija i ovaj put izniman potencijal jer im je s druge strane bila sjajna grčka selekcija u kojoj je nekoliko vrhunskih igrača.

Ždrijeb dodatnih kvalifikacija na rasporedu je u četvrtak, 17. listopada, a u njemu će sudjelovati šest reprezentacija. U devet kvalifikacijskih skupina, one tri najbolje drugoplasirane (Engleska, Francuska, Poljska) izbjegle su doigravanje jer uz sve pobjednike skupina dalje će ići i tri najbolje drugoplasirane. Hrvatska je tako upala u društvo koje čine: Finska, Češka, Norveška, Belgija i Gruzija.

Na ždrijebu nema nositeljstava, u četvrtak ćemo saznati ime suparnika i mjesto odigravanja prve utakmice. Zna se da se dvoboji igraju 11. i 19. studenog te da u tim utakmicama ne vrijedi pravilo gola u gostima, već će se u slučaju neodlučenog rezultata otići u produžetke, a onda i na eventualno raspucavanje jedanaesteraca. Hrvatska je prije dvije godine na zadnji Euro također prošla kroz dodatne kvalifikacije, i to nakon jedanaesteraca koje smo dobro odradili na gostovanju u Danskoj.

