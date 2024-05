Europski prvak Šapina šokiran ranim ispadanjem: "Poklopilo se sve loše"

Nakon prvog, vrlo "berićetnog", dana beogradskog Prvenstva Europe i osvojene tri medalje, hrvatskim tekvondašima drugog se dana natjecanja dogodilo nešto što se ovoj reprezentaciji iznimno rijetko događa. Jer, za nacionalnu vrstu koja se s posljednjih šest Prvenstava Europe vraćala s pet do osam medalja istinska je rijetkost da joj se u jednom danu dogode sva četiri ispadanja već u prvom kolu.

A dogodilo se to dvjema 17-godišnjakinjama Miji Tukić (53 kg) i Magdaleni Matić (preko 73 kg), tek nešto starijem Janu Flegaru (58 kg) ali i olimpijcu i europskom prvaku Ivanu Šapini (87 kg). Naime, svi oni iz natjecanja su izletjeli već u prvom kolu. Doduše, mora se priznati da ih ni ždrijeb nije nimalo mazio i da će pobjednici nad njima, vrlo je moguće, završiti na postolju.

Dakako, najviše je iznenadio poraz branitelja naslova Ivana Šapine (87 kg), koji je u dvije runde (2:4, 11:13) izgubio od nenadanog gosta u kategoriji. Naime, Norvežaninu Richardu Odermannu se ovaj put nisu skidali kilogrami pa je odustao od nastupa u svojoj težinskoj skupini (80 kg) i krenuo u avanturu u višoj u kojoj mu, također, dobro ide.

- Bila je to moja loša predstava. Loš dan. Sve loše se poklopilo. Nemam puno što za reći.

Pitali smo Ivana i je li njegova sportska forma bila pogođena.

- Svi smo spremni, trenirali smo naporno ali mi se dogodio loš dan.

Što bi, da vodi borbu ponovo, radio drugačije?

- O tome ću razmišljati tek kada se malo ohladim.

Je li ovo Prvenstvo Europe samo prolazna stanica prema građenju forme za Olimpijske igre.

- Pa jest, mislim da je svima tako. No, Prvenstvo Europe ne mora biti nužan pokazatelj. Bilo je slučajeva da je netko bio dobar na EP a nije na Olimpijskim igrama i obratno.

U jutarnjim satima, prije početka borbi, izbornik Toni Tomas nam je kazao da bi, ako Mia Tukić i Ivan Šapina prođu prvo kolo mogli imati dvoje finalista. No, to se dogodilo nije jer je Tukić izgubila od izvrsne BiH reprezentativke Ave Avdagić (2:4, 11:13). Vjerovali ili ne, a to je doista rijetko za čuti u trenerskom svijetu, odgovornost za taj poraz preuzeo je njen trener Veljko Laura i zato nam je nekako za vjerovati da će ovaj tandem biti vrlo plodonosan.

Uostalom, Mia je u prosincu, sa samo 16 godina, postala mlađeseniorska prvakinja Europe baš kao i Magdalena Matić koja je, po dometu suparnice, imala možda i najteži ždrijeb. Naime, Magdale se borila s Britankom Rebeccom McGowan, tekvondašicom koja u posljednje tri godine ima po dvije svjetske i europske medalje. A njoj se splitska tinejdžerica jako dobro suprotstavila (2:3, 2:6).

Bodovno, je najlošije prošao Jan Flegar, koji je izgubio od Rusa (pod neutralnom zastavom) Bagova (0:14, 4:16) no ovom članu zagrebačkog Jastreba tek je 18 godina pa će mu ovo biti jako dobro iskustvo

. A po svom bogatom iskustvu izbornik Toni Tomas ističe:

- Imali smo u petak dva realna kandidata za odličje no oni nisu bili na razini kao u nekim prijašnjim nastupima. Nastupilo je i dvoje mlađih sportaša, Magdalena i Jan, koji realno nisu mogli osvojiti medalju. Iz poraza se uvijek najbolje uči i ja se nadam da će ovi porazi ostatak ekipe prodrmati, da vide što se može dogoditi ako nisu spremni preuzeti odgovornost i dati sve od sebe kada to treba. Kao što je tadašnja svjetska prvakinja Ana Zaninović običavala govoriti, najbolji je onaj koji je najbolji kada to treba biti - kazao je izbornik Toni Tomas uvjeren da reprezentacija ni ovom prigodom neće ići ispod svog europskog minimuma a to je pet odličja.

Uostalom, još je pola Prvenstva Europe pred našima a neki jaki aduti tek slijede. Zapravo, u tom smislu, subota će biti vrlo jak dan jer nastupaju dvostruka svjetska prvakinja Lena Stojković (46 kg), svjetski prvak Marko Golubić (68 kg), brončani olimpijac Toni Kanaet (80 kg) te vrlo kvalitetna Doris Pole (67 kg). A njih će kroz borbe voditi treneri Toni Tomas, Veljko Laura i Dejan Mesarov.