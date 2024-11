Europa se zgraža nad kaosom u Amsterdamu! Reagirao je i HNS

Ajax je ovoga četvrtka u četvrtome kolu Europske lige ugostio izraelski Maccabi Tel Aviv. Utakmica je završila velikom pobjedom domaće momčadi rezultatom 5:0, ali to su uvelike zasjenili neredi do kojih je došlo na više lokacija diljem Amsterdama. Došlo je do sukoba navijača izraelskog kluba te osoba koje tvrde da podržavaju Palestinu u sukobu na Bliskome istoku. Nizozemska policija uhitila je 57 osoba.

Prema izvještavanju tamošnje Tv postaje AT5 napadači su bacali stolice na Maccabija i fizički su nasrnuli na njih. Navode kako je policija štitila gostujuće navijače te ih otpratila do hotela. Izraelski premijer Benjamin Natanyahu poslao je u glavni grad Nizozemske dva zrakoplova kako bi osigurao da navijači sigurno dođu natrag u zemlju. Snimke s ulica Amsterdama možete pogledati OVDJE.

Napad je odjeknuo Europom, a reagirali su mnogi. Uz nizozmekse i izraelske vlasti, Ujedinjene narode i Europsku uniju, oglasio se i Hrvatski nogometni savez. "Hrvatski nogometni savez u svakoj situaciji oštro osuđuje nasilje te žalimo kada se nogomet koristi kao povod za ovakve incidente", stoji u pripopćenju HNS-a.

Hakim Ziyech, bivši igrač Chelsea, marokanski reprezentativac i trenutačni član momčadi Galatasaraya, oglasio se putem Instagrama. "Ako ispred njih nisu žene i djeca, oni bježe. Sloboda Palestini", napisao je nogometaš uz fotografije napada. Nije poznato hoće li Galatasaray reagirati na ovaj istup i kakva će reakcija biti, ukoliko do nje dođe.