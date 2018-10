Englezi će zbog svastike na Poljudu ovo doživjeti prvi put u povijesti

Susret Hrvatske i Engleske u petak na Rujevici u Ligi nacija igrat će se bez prisustva gledatelja zbog Uefine kazne HNS-u.

Uefa je nakon svastike na terenu poljudskog stadiona na utakmici s Italijom u kvalifikacijama za EP 2016 kaznila naš savez s dvije utakmice bez gledatelja.

Hrvatska je u kvalifikacijama za Euro u Maksimiru (10. listopada 2015.) protiv Bugarske (3:0) igrala bez publike, a protiv Engleske ćemo odraditi drugi dio kazne.

- To nije pošteno. Znam da nas je Uefa kaznila, ali nije u redu igrati bez navijača. No, sada to moramo prihvatiti i dati sve od sebe - rekao je Zlatko Dalić za AFP.

Vatrenima će to biti četvrti put u posljednje tri godine da igraju pred praznim tribinama. Do sada smo igrali s Italijom (1:1), Bugarskom (3:0), Turskom (1:1) i Islandom (2:0) i još ni jednom nismo izgubili.

S druge strane, Englezima će to biti prvi put u povijesti da igraju pred praznim tribinama. Od davne 1872 odigrali su 998 međunarodnih dvoboja no utakmica na Rujevici bit će im posebna po tome što neće biti publike.

Zanimljivo i da u Rijeku stiže 500 engleskih navijača iako ne mogu na utakmicu. To su vjerni navijači Engleske koji ne propuštaju ni jednu utakmicu, no dio ih krivi Uefu.

- Uefa je čitavo vrijeme znala i mogla je kaznu objaviti prije ždrijeba Liga nacija. Hoće li nam Uefa nadoknaditi troškove zato što ne možemo na utakmicu - rekao je jedan engleski navijač za BBC.

