Edin Džeko ne dolazi u Hajduk. Turci opet pišu svašta, evo o čemu se zapravo radi

Turski mediji. Kad god vidite to u nekom tekstu o eventualnom transferu kakvog igrača ili trenera, najbolje vam je - zaobići sve. Ne čitati, jer je u 99.9 posto slučajeva riječ o najobičnijoj gluposti. Ne znamo još samo izmišljaju li to ili im stvarno netko podvaljuje krive informacije. U to ne bismo ni ulazili.

No, turski portal Fanatik objavio je da je Hajduk poslao ponudu za Edina Džeku. Taj 38-godišnji napadač, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih igrača svih vremena od ljeta će biti slobodan igrač. Tada mu ističe ugovor s turskim Fenerbahčeom, klubom koji vodi Jose Mourinho.

Džeko je već ljetos bio u kombinacijama za dolazak u Split. Stigao je tada Ivan Rakitić, ali ne i Džeko koji je odlučio ostati u Istanbulu. Kako doznaju 24 sata, ni sada od dolaska Džeke u Hajduk neće biti ništa.

Fanatik je objavio kako je Hajduk ponudio Džeki jednogodišnji ugovor od ljeta, uz mogućnost produljenja na još jednu godinu. To nije istina, nema, kažu, nikakve šanse da Džeko dođe na Poljud. Ako i zaista na pragu 40. godine života na ljeto bude htio dolaziti, o tome će ovisiti puno faktora. Hajduk će morati imati konkurentnu momčad za ostvarenje najviših ciljeva.

- I on je nekoliko puta rekao da ima želju doći, ali od dolaska Mourinha bilo je vrlo teško realizirati taj posao. U svakom trenutku kad želi, zabije gol ili ga namjesti. Kako sad stvari stoje, Hajduk će se boriti za titulu, a Fenerbahče nažalost neće. Možda treba iskoristiti tu priliku i na zimu ga dovesti. Gledam s te nogometne strane i volio bih najviše zbog njega. Daj Bože da bude prvak i najbolji strijelac lige s Fenerom, ali već dosta zaostaju... Hajduk s Džekom bila bi druga priča, a da on dođe, izjavljivao bih da će Hajduk biti prvak, kao što Bjelica izjavljuje za Dinamo - rekao je Džekin prijatelj Senijad Ibričić prije nekoliko mjeseci.