Dvoje bivših europskih prvaka, Lovre i Kristina, ponovo na postolju

Bio je to veliki dan za hrvatski tekvondo ali i za hrvatsku reprezentaciju na trećim Europskim igrama. Još se nikad nije dogodilo da su sportaši iz jednog pojedinačnog sporta u jednom danu osvojili tri medalje a to je pošlo za rukom upravo tekvondašima.

A svih troje tekvondaša - bez obzira na različit sjaj njihovih odličja - bili su jednako sretni. Osamnaestogodišnja Ivana Duvančić (53 kg) zbog prvog seniorskog zlata na velikim svjetskim natjecanjima a 26-godišnji Lovre Brečić (63 kg) i 28-godišnja Kristina Tomić (57 kg), oboje bivši europski prvaci, zbog povratka na medaljaška postolja.

A od njih dvoje duže je na medalju čekao Brečić, europski prvak iz Kazanja 2018. godine, koji je nakon toga izgubio u nekoliko borbi za medalju.

- Ja uvijek govorim vratit će se jednom. Takav je sport. Nema tu vremena za tugovanje. Svake godine je neko natjecanje.

Srećom, ovaj put je Lovro uspio prebroditi tu nezahvalnu, četvrtfinalnu, barijeru.

- Ljudi u takvim situacijama običavaju reći da im je falilo sreće no ja ne mislim da je tako. Ja bih rekao da je u pitanju bila neka blokada. Meni su i četvrtfinala bila znak da mogu, samo je tu barijeru trebalo svladati.

A na ovom natjecanju ju je svladao u liku i djelu Srbina Novaka (16:4, 9:3) a potom je, još, u polufinalu pobijedio Francuza Alaphillippea (11:3, 9:2).

- Povratak na postolje puno mi znači. Ovo su tek treće Europske igre pa kao natjecanje možda još nisu zaživjele no konkurencija je vrlo jaka i osjećaj je super. No, nemam ja tu što posebno slaviti. Idemo dalje, u nove pobjede.

Za razliku od Brečića kojem su barijeru predstavljala četvrtfinala, za Kristinu Tomić to su bile problemi sa zdravljem i ozljedama.

Negdašnja prvakinja Europe svladala je na startu Nizozemku Schoenmakers (4:3, 8:5), a polufinale je izborila pobjedom nad Poljakinjom Adamkievicz (11:8, 11:10). Nažalost, prepreka za prolaz u finale bila je previsoka jer se prepriječila dvostruka olimpijska pobjednica Jade Jones. Nakon što je Britanka, u prvoj rundi, povela sa 16:0 trener Dejan Mesarov je predao borbu zacijelo iz razloga da kod Kristine sačuva što više energije za borbu za broncu s Grkinjom Kalteki.

- S obzirom na to da sam u novoj kategoriji trebalo mi je vremena da se prilagodim. A s obzirom na to da se protiv Jade Jones nisam nikad borila nisam znala što očekivati. I zato smo dogovorili da ćemo, ako dođe do prevelike potrošnje bez većih izgleda za uspjeh, sačuvati energiju za borbu za medalju tako da sam to s Jones odmah izbrisala iz glave.

A to se pokazalo mudrim potezom jer Tomić je Grkinju pobijedila u dvije runde (10:6, 12:6) i osvojila treće mjesto na Europskim igrama nakon čega je kazala:

- Dugo se nisam ovako dobro osjećala. Ovamo sam došla s misijom i puno puta sam si ponovila da nema šanse da ja ne osvojim medalju. Prekidala sam sve misli koje nisu pobjedničke i govorila sebi da ja medalju osvajam, da nema druge. Bila sam sto posto usredotočena, nisam ni mobitel uzela u ruke a i nemam pojma što sam jela. Stvarno sam bila usredotočena samo na borbe i pobjede. I ništa drugo nije dolazilo u obzir. Ova kategorija prepuna je kvalitetnih cura i bila mi je čast stajati na postolju sa svim tim imenima. Za ovaj uspjeh najviše sam zahvalna svom klupskom treneru Dinku Koštiću koji nikad nije odustajao od mene. On mi je stalno govorio da pripadam među najbolje, on je prolazio kroz sve moje ozljede i sve moje povratke u borilište. A u tome su pomagali i obitelj, dečko i prijatelji.

A u Kristininoj kategoriji zlato je osvojila upravo spomenuta Britanka Jade Jones koju je do trijumfa vodio hrvatski izbornik Toni Tomas. Jones je u finalu pobijedila Mađaricu Marton (13:6, 9:6) te se za zlato zahvalila svom hrvatskom treneru koji ju vodi iz usluge. A on u polufinalnoj borbi protiv Tomić nije sjedio Britanki u kutu jer ima džentlmenski dogovor s britanskim nacionalnim Savezom i samom Jade da neće voditi njene borbe kada se ona bori protiv Hrvatica.