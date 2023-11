Dva kluba ne odustaju od Modrića i ne pitaju za cijenu, žele ga dovesti već ove zime

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je ovog ljeta potpisao novi ugovor s Real Madridom do kraja lipnja 2024. godine, odbivši tako mnoge ponude koje su dolazile iz drugih zemalja i kontinenata.

Međutim, pažnju mnogih klubova privukla je konstantna priča da je Modrić ove sezone nezadovoljan svojim statusom i minutažom u Realu, pa u tome vide svoju priliku za ponovni pokušaj.

Kako ističe talijanski insajder za transfere Rudy Galetti, dva kluba pripremaju ponude za 38-godišnjeg veznjaka, a namjera im je dovesti Modrića već ove zime.

Oba kluba zainteresirana za Modrića u ovom periodu su iz Saudijske Arabije. Prvi klub koji je u igri je Al-Ahli u čijim redovima igraju zvijezde poput Riyada Mahreza i Roberta Firmina, dok je drugi Al-Ittihad, klub u kojem igra Modrićev donedavni suigrač Karim Benzema, ali i još neka velika imena poput N'Gola Kantea i Fabinha.

I jedan i drugi klub su već proteklog ljeta pokazali interes za Modrića te ovime pokazuju svoju upornost pri želji za dovođenjem hrvatskog veznjaka.

Primjerice, Al-Ahli je na ljeto Modriću nudio ugovor s godišnjom plaćom od 200 milijuna eura, čime bi Luka zasjeo na diobu prvog mjesta najplaćenijih nogometaša svijeta s Cristianom Ronaldom, koji igra u redovima još jednog saudijskog kluba, Al-Nassra.

