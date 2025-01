Duvnjak pred ključnu utakmicu otkrio svoju budućnost u reprezentaciji? Jedan detalj govori mnogo

Ne dopušta mu Hrvatska da mu svaka nova utakmica bude - posljednji ples. Domagoj Duvnjak, naš 36-godišnji kapetan rukometne reprezentacije najavio je da će se nakon Svjetskog prvenstva oprostiti od hrvatskog dresa. Island smo dobili, nakon njega i Sloveniju, a sad je svaka - moguće zadnja. Doduše, pobijede li naši reprezentativci u utorak Mađarsku, onda znamo da će se Duvnjakova reprezentativna karijera okončati nakon borbe za medalje. Polufinale bi nas u četvrtak čekalo u Zagrebu, a utakmica za broncu ili zlato u nedjelju u predgrađu norveške prijestolnice Osla.

Duvnjak je u zadnjem intervjuu za RTL prije utakmice s Mađarima u četvrtfinalu opisao koliko reprezentacija želi veliku medalju.

- Jako želimo tu medalju, definitivno. Imamo trnce, leptiriće u trbuhu. Nismo dugo bili u ovakvoj prilici. Igramo četvrtfinale kod kuće. Protivnik je nezgodan, ali sigurno je pobjediv. Ja se nadam da ćemo sutra pred našim navijačima u onakvoj atmosferi proći dalje - započeo je Duvnjak.

Stanje u redovima naše reprezentacije s ozljedama nije dobro. David Mandić već je operiran, a s većim ili manjim problemima tu su Duvnjak, Cindrić, Srna, Martinović...

- Stanje je OK. Kad se izađe na onakav teren, to se sve zaboravi. Nažalost, David je otpao. Veliki respekt za njega jer ne znam koji bi igrač igrao cijelo drugo poluvrijeme sa slomljenom rukom. To me baš dirnulo, to je pravi pokazatelj kako se gine za ovaj dres. Sutra će svi biti u stanju odigrati pravu utakmicu - dodao je Duvnjak.

Kapetan je pozvao na oprez, Mađari nisu reprezentacija za podcjenjivanje.

- Svi govore da smo mi u polufinalu, ali ja se ne bi s time složio. Mađari su jako opasni, Španjolac im je trener. Imaju dobre pivote, dobre šutere, ali smatram da mi moramo gledati sami sebe. Imamo dvije obrane, 5-1 i 6-0, to će biti naša snaga.

Za kraj je na novinarsko pitanje ostaje li nakon ovog Svjetskog prvenstva u krugu reprezentacije kao sportski direktor, odgovorio:

- Ja sam to isto, kao i vi, pročitao iz novina. Ja sam još uvijek igrač, a SP još traje. Dečki me već zovu direktore, ali ja imam još godinu dana ugovora u Kielu, a kad završim karijeru, vidjet ćemo što će biti - zaključio je kapetan naših rukometaša uz podcrtano kako se nada da mu u utorak u zagrebačkoj Areni neće biti "posljednji ples".