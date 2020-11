Dubravašice Beroš i Pole druge baš kao i legendarna Jade Jones

Četvrtoga dana osmog klupskog Prvenstva Europe u taekwondou na scenu su stupile seniorke i prava je šteta što neke od održanih borbi nije bilo moguće vidjeti uživo nego samo putem live streaminga na You Tube kanalu Cro Ringa. Jer, u Zagreb su došle i neke od najboljih svjetskih tekvondašica.

S obzirom na protuepidemijske mjere, borbe uživo u svojevrsnom balonu u hotelu Westin nisu mogli gledati niti hrvatski novinari koji nisu imali negativan PCR test.

To je uvjet koji je, kažu hrvatski organizatori (klubovi Jastreb i Karlovac), naknadno uveo World Taekwondo Europe i to zbog priloga u hrvatskim medijima o protuepidemijskim propustima u organizaciji. A njih organizatori, dakako, negiraju.

Jedna od takvih atraktivnih borbi bilo je i finale tegorije do 57 kilograma u kojem su se sastale dvostruka olimpijska pobjednica Britanka Jade Jones i Turkinja Kubre Ilgun.

Nakon sjajne borbe slavila je Turkinja i rastužila Jones za koju je poznato da teško podnosi poraze, pa makar to bilo i na njoj znatno manje važnim natjecanjima od olimpijskih igara i svjetskih prvenstava.

Njena reprezentativna kolegica Bianca Waldken (+73 kg), također velikanka svjetskog te-kvon-doa, u svojoj kategoriji nije imala takvu konkurenciju pa je osvojila prvo mjesto.

Još jedna Britanka, Rebecca McGowan, je slavila i to tako da je u finalu pobijedila članicu zagrebačke Dubrave i hrvatsku reprezentativku Doris Pole (73 kg) koja nam je prenijela svoje dojmove:

- Premda sam finale izgubila ja sam zadovoljna. Nakon deset mjeseci stanke svaki vam je turnir dobrodošao, a ovaj je bio dobro organiziran. Na dan natjecanja poštivale su se protuepidemijske mjere.

Brinulo se o tome koliko ljudi smije biti u prostoru za zagrijavanje, a u dvorani gdje su se održavale borbe nitko nije smio ući prije od pet minuta uoči svoje borbe i čim se borba završila morao bi dvoranu napustiti.

Dan prije natjecanja, a nakon vaganja, radili smo brze testove tako da smo za desetak minuta znali jesmo li negativni, a bez negativnog testa nije se moglo niti nastupiti.

Još jedna dubravašica osvojila je drugo mjesto, a to je Kristina Beroš (62 kg) koja je, zbog lakše ozljede, predala svojoj donedavnoj klupskoj kolegici Mariji Štetić. Zapravo, Marija jest promijenila stijeg pod kojim nastupa (prešla je pod zastavu Bosne i Hercegovine i formalno je članica kluba Fojnica) no i dalje trenira u zagrebačkom klubu kod iste trenerice a to je Lidija Špoljarić Katalinić.

Ukupni rezultati po uzrasnim kategorijama: mlađi kadeti i kadetkinje: 1. Metalac Zagreb, 2. Jastreb Zagreb, 3. SC Mariupol (UKrajina);

kadeti i kadetkinje: 1. Motor Sich (Ukrajina)....11. Karlovac, 12. Olympic Knin;

juniori i juniorke: 1. Selekcija Hrvatskog taekwondo saveza.... 13. Jastreb Zagreb, 14. Medvedgrad Zagreb;

mlađi seniori i seniorske: 1. Novi Grad Sarajevo, 2. Selekcija Hrv. taekwondo saveza, 3. Jastreb Zagreb; seniorke:

1. Reprezentacija Turske, 2. Reprezentacija Velike Britanije, 3. Reprezentacija Španjolske.... 7. Selekcija Hrvatskog taekwondo saveza...