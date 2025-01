U cijeloj državi radi jedna i pol žičara, a opet ima vodeću skijašicu svijeta. Kako?

Jedna pobjeda može biti slučajnost. Dvije - nikako. Zrinka Ljutić doskijala je do drugog njenog slavlja u sedam dana, pobijedila je nakon austrijskog Semmeringa i u Kranjskoj Gori. Nije to nikad uspjelo ni velikoj Janici Kostelić, ali prvenstveno stoga jer tamo nikad nije ni nastupala. Skijašice su uvijek imale mariborsko Pohorje, a skijaši Kranjsku Goru, gdje je dvaput do vrha stigao Ivica Kostelić.

I Janica i Ivica bili su prvaci svijeta, osvajali medalje na svim velikim natjecanjima i pronosili ime Hrvatske i kroz svijet alpskog skijanja. Hrvatska, zenlja u kojoj je moguće skijati maksimalno mjesec dana u godini, u kojoj, kako treba, radi valjda "jedna i pol žičara", opet ima najbolju na svijetu. Jer, Zizi je preuzela vodstvo i u ukupnom poretku slalomašica, ali i u generalnom plasmanu Svjetskog kupa. Naravno da to nije moguće objasniti nekome tko nije Hrvat, tko nije iz te priče, ali je tako...

Sljeme je izgubilo svoju utrku Svjetskog kupa, na Platku ima dovoljno snijega, ali nemate gdje parkirati automobil ako mislite tamo doći. Bjelolasica je i dalje devastirana, Tršće ne radi, na mrkopaljskoj Čelimbaši radi samo sanjkalište, ako i to. Naizad, pa snijeg iznenadi i naše zimske službe kad ga treba čistiti s ceste usred zime, ta tko li bi ga tek čistio da padne u lipnju ili kolovozu...

Nacija smo puna fenomena. Nemamo poštenog nogometnog stadiona, a imamo svjetske doprvake i dvaput brončane. Osvajali smo i teniski Davis Cup bez poštenog nacionalnog teniskog kampa, rukometne dvorane izgradili smo tek nakon svjetskog zlata u Portugalu 2003. godine. Braća Sinković jedno vrijeme zbog, pazite sad, lopoča u Jarunu, nisu imala gdje trenirati pa svejedno osvajaju zlata. Sandra Perković mora ići trenirati vani jer u jednom dijelu godine ne može bacati doma zbog vremenskih uvjeta... Treba li nastavljati dalje.

Naravno, kao što ni nakon uspjeha Dalićevih vatrenih nismo napravili ni jedan stadion, nemojte misliti da će i šest svjetskih titula Zrinke Ljutić, ako ih osvoji, išta promijeniti po pitanju uvjeta na hrvatskim skijalištima.

